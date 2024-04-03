Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/emekli-zammi-ve-memur-maasi-zamminda-yeni-hesap-tuik-tabloyu-nasil-degistirecek-1082412776.html
Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?
Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?
Sputnik Türkiye
Emekliye ek zam umutları sona ererken gözler bir kez daha Temmuz ayına çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı Temmuz zammı için bugün yolun yarısı geçilecek. Bu... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T08:19+0300
2024-04-03T08:22+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
zam
ara zam
ek zam
seyyanen zam
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png
Milyonlarca emekli ve memur 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek Mart ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.Mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00’da yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6.70, şubat ayında yüzde 4.53 artış göstermişti.Enflasyon beklentisi ne?Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3.40, en yüksek yüzde 4.42 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67.07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69.32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45.58 oldu.3 aylık enflasyon beklentisi ile emekli zammı tahminiGözler Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı ve nihai emekli zammı ile memur maaşı zammı oranının netleşeceği Temmuz ayına çevrilirken 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplanmıştı. 3 aylık rakamlar ise bugün kesinleşecek. Mynet'in haberine göre, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için beklentiler dahilinde gelecek enflasyon sonucunda zam oranının 15,62 olabileceği tahmin ediliyor.En düşük emekli maaşı 10 binSSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.Memur zammında hangi rakam masada?Memur maaşı zammı için de toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Yüzde 10 olarak uygulanan toplu sözleşme zammı ile hesaplama yapıldığında ise 2 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 6.68 olmuştu.Maaş zammı beklentisiEmeklilerin maaşlarına yansıyacak olan enflasyon oranı, Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek. Ahaber'e göre örneğin, ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24 zam alacak. Bu durum, emeklilerin maaşlarının yılın ikinci yarısında ne kadar artacağını belirleyecek önemli bir faktör olacak.MEVCUT MAAŞ: 10.000,00% 21.01 ZAMLI: 12.101,00% 22.67 ZAMLI: 12.267,00% 24 ZAMLI: 12.400,00MEVCUT MAAŞ: 10.100,00% 21.01 ZAMLI: 12.222,01% 22.67 ZAMLI: 12.389,67% 24 ZAMLI: 12.524,00MEVCUT MAAŞ: 10.200,00% 21.01 ZAMLI: 12.343,02% 22.67 ZAMLI: 12.512,34% 24 ZAMLI: 12.648,00MEVCUT MAAŞ: 10.300,00% 21.01 ZAMLI: 12.464,03% 22.67 ZAMLI: 12.635,01% 24 ZAMLI: 12.772,00MEVCUT MAAŞ: 10.400,00% 21.01 ZAMLI: 12.585,04% 22.67 ZAMLI: 12.757,68% 24 ZAMLI: 12.896,00MEVCUT MAAŞ: 10.500,00% 21.01 ZAMLI: 12.706,05% 22.67 ZAMLI: 12.880,35% 24 ZAMLI: 13.020,00MEVCUT MAAŞ: 10.600,00% 21.01 ZAMLI: 12.827,06% 22.67 ZAMLI: 13.003,02% 24 ZAMLI: 13.144,00MEVCUT MAAŞ: 10.700,00% 21.01 ZAMLI: 12.948,07% 22.67 ZAMLI: 13.125,69% 24 ZAMLI: 13.268,00MEVCUT MAAŞ: 10.800,00% 21.01 ZAMLI: 13.069,08% 22.67 ZAMLI: 13.248,36% 24 ZAMLI: 13.392,00MEVCUT MAAŞ: 10.900,00% 21.01 ZAMLI: 13.190,09% 22.67 ZAMLI: 13.371,03% 24 ZAMLI: 13.516,00MEVCUT MAAŞ: 11.000,00% 21.01 ZAMLI: 13.311,10% 22.67 ZAMLI: 13.493,70% 24 ZAMLI: 13.640,00MEVCUT MAAŞ: 11.100,00% 21.01 ZAMLI: 13.432,11% 22.67 ZAMLI: 13.616,37% 24 ZAMLI: 13.764,00MEVCUT MAAŞ: 11.200,00% 21.01 ZAMLI: 13.553,12% 22.67 ZAMLI: 13.739,04% 24 ZAMLI: 13.888,00MEVCUT MAAŞ: 11.300,00% 21.01 ZAMLI: 13.674,13% 22.67 ZAMLI: 13.861,71% 24 ZAMLI: 14.012,00MEVCUT MAAŞ: 12.100,00% 21.01 ZAMLI: 14.642,21% 22.67 ZAMLI: 14.843,07% 24 ZAMLI: 15.004,00MEVCUT MAAŞ: 12.200,00% 21.01 ZAMLI: 14.763,22% 22.67 ZAMLI: 14.965,74% 24 ZAMLI: 15.128,00MEVCUT MAAŞ: 12.400,00% 21.01 ZAMLI: 15.005,24% 22.67 ZAMLI: 15.211,08% 24 ZAMLI: 15.376,00MEVCUT MAAŞ: 12.500,00% 21.01 ZAMLI: 15.126,25% 22.67 ZAMLI: 15.333,75% 24 ZAMLI: 15.500,00MEVCUT MAAŞ: 12.600,00% 21.01 ZAMLI: 15.247,26% 22.67 ZAMLI: 15.456,42% 24 ZAMLI: 15.624,00MEVCUT MAAŞ: 12.700,00% 21.01 ZAMLI: 15.368,27% 22.67 ZAMLI: 15.579,09% 24 ZAMLI: 15.748,00MEVCUT MAAŞ: 12.800,00% 21.01 ZAMLI: 15.489,28% 22.67 ZAMLI: 15.701,76% 24 ZAMLI: 15.872,00MEVCUT MAAŞ: 12.900,00% 21.01 ZAMLI: 15.610,29% 22.67 ZAMLI: 15.824,43% 24 ZAMLI: 15.996,00MEVCUT MAAŞ: 13.000,00% 21.01 ZAMLI: 15.731,30% 22.67 ZAMLI: 15.947,10% 24 ZAMLI: 16.120,00MEVCUT MAAŞ: 14.000,00% 21.01 ZAMLI: 16.941,40% 22.67 ZAMLI: 17.173,80% 24 ZAMLI: 17.360,00MEVCUT MAAŞ: 15.000,00% 21.01 ZAMLI: 18.151,50% 22.67 ZAMLI: 18.400,50% 24 ZAMLI: 18.600,00
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/arac-alacaklara-nisan-ayi-icin-uyari-yaz-aylari-itibariyla-beklenen-seviyenin-ilk-emareleri--1082412172.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:876:657_1920x0_80_0_0_2c191264e9a9220acea2610f901a1587.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak, mart enflasyon beklentisi ne, maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak, mart enflasyon beklentisi ne, maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı

Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?

08:19 03.04.2024 (güncellendi: 08:22 03.04.2024)
© AAEYT
EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA
Abone ol
Emekliye ek zam umutları sona ererken gözler bir kez daha Temmuz ayına çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı Temmuz zammı için bugün yolun yarısı geçilecek. Bu sebeple milyonlarca kişi TÜİK’ten gelecek Mart ayı enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Peki emekliye zam, memur zammı oranı ne olacak, kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emekli ve memur 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek Mart ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.

Mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00’da yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6.70, şubat ayında yüzde 4.53 artış göstermişti.

Enflasyon beklentisi ne?

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3.40, en yüksek yüzde 4.42 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67.07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69.32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45.58 oldu.

3 aylık enflasyon beklentisi ile emekli zammı tahmini

Gözler Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı ve nihai emekli zammı ile memur maaşı zammı oranının netleşeceği Temmuz ayına çevrilirken 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplanmıştı. 3 aylık rakamlar ise bugün kesinleşecek. Mynet'in haberine göre, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için beklentiler dahilinde gelecek enflasyon sonucunda zam oranının 15,62 olabileceği tahmin ediliyor.

En düşük emekli maaşı 10 bin

SSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.

Memur zammında hangi rakam masada?

Memur maaşı zammı için de toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Yüzde 10 olarak uygulanan toplu sözleşme zammı ile hesaplama yapıldığında ise 2 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 6.68 olmuştu.

Maaş zammı beklentisi

Emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan enflasyon oranı, Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek. Ahaber'e göre örneğin, ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24 zam alacak. Bu durum, emeklilerin maaşlarının yılın ikinci yarısında ne kadar artacağını belirleyecek önemli bir faktör olacak.
MEVCUT MAAŞ: 10.000,00
% 21.01 ZAMLI: 12.101,00
% 22.67 ZAMLI: 12.267,00
% 24 ZAMLI: 12.400,00
MEVCUT MAAŞ: 10.100,00
% 21.01 ZAMLI: 12.222,01
% 22.67 ZAMLI: 12.389,67
% 24 ZAMLI: 12.524,00
MEVCUT MAAŞ: 10.200,00
% 21.01 ZAMLI: 12.343,02
% 22.67 ZAMLI: 12.512,34
% 24 ZAMLI: 12.648,00
MEVCUT MAAŞ: 10.300,00
% 21.01 ZAMLI: 12.464,03
% 22.67 ZAMLI: 12.635,01
% 24 ZAMLI: 12.772,00
MEVCUT MAAŞ: 10.400,00
% 21.01 ZAMLI: 12.585,04
% 22.67 ZAMLI: 12.757,68
% 24 ZAMLI: 12.896,00
MEVCUT MAAŞ: 10.500,00
% 21.01 ZAMLI: 12.706,05
% 22.67 ZAMLI: 12.880,35
% 24 ZAMLI: 13.020,00
MEVCUT MAAŞ: 10.600,00
% 21.01 ZAMLI: 12.827,06
% 22.67 ZAMLI: 13.003,02
% 24 ZAMLI: 13.144,00
MEVCUT MAAŞ: 10.700,00
% 21.01 ZAMLI: 12.948,07
% 22.67 ZAMLI: 13.125,69
% 24 ZAMLI: 13.268,00
MEVCUT MAAŞ: 10.800,00
% 21.01 ZAMLI: 13.069,08
% 22.67 ZAMLI: 13.248,36
% 24 ZAMLI: 13.392,00
MEVCUT MAAŞ: 10.900,00
% 21.01 ZAMLI: 13.190,09
% 22.67 ZAMLI: 13.371,03
% 24 ZAMLI: 13.516,00
MEVCUT MAAŞ: 11.000,00
% 21.01 ZAMLI: 13.311,10
% 22.67 ZAMLI: 13.493,70
% 24 ZAMLI: 13.640,00
MEVCUT MAAŞ: 11.100,00
% 21.01 ZAMLI: 13.432,11
% 22.67 ZAMLI: 13.616,37
% 24 ZAMLI: 13.764,00
MEVCUT MAAŞ: 11.200,00
% 21.01 ZAMLI: 13.553,12
% 22.67 ZAMLI: 13.739,04
% 24 ZAMLI: 13.888,00
MEVCUT MAAŞ: 11.300,00
% 21.01 ZAMLI: 13.674,13
% 22.67 ZAMLI: 13.861,71
% 24 ZAMLI: 14.012,00
MEVCUT MAAŞ: 12.100,00
% 21.01 ZAMLI: 14.642,21
% 22.67 ZAMLI: 14.843,07
% 24 ZAMLI: 15.004,00
MEVCUT MAAŞ: 12.200,00
% 21.01 ZAMLI: 14.763,22
% 22.67 ZAMLI: 14.965,74
% 24 ZAMLI: 15.128,00
MEVCUT MAAŞ: 12.400,00
% 21.01 ZAMLI: 15.005,24
% 22.67 ZAMLI: 15.211,08
% 24 ZAMLI: 15.376,00
MEVCUT MAAŞ: 12.500,00
% 21.01 ZAMLI: 15.126,25
% 22.67 ZAMLI: 15.333,75
% 24 ZAMLI: 15.500,00
MEVCUT MAAŞ: 12.600,00
% 21.01 ZAMLI: 15.247,26
% 22.67 ZAMLI: 15.456,42
% 24 ZAMLI: 15.624,00
MEVCUT MAAŞ: 12.700,00
% 21.01 ZAMLI: 15.368,27
% 22.67 ZAMLI: 15.579,09
% 24 ZAMLI: 15.748,00
MEVCUT MAAŞ: 12.800,00
% 21.01 ZAMLI: 15.489,28
% 22.67 ZAMLI: 15.701,76
% 24 ZAMLI: 15.872,00
MEVCUT MAAŞ: 12.900,00
% 21.01 ZAMLI: 15.610,29
% 22.67 ZAMLI: 15.824,43
% 24 ZAMLI: 15.996,00
MEVCUT MAAŞ: 13.000,00
% 21.01 ZAMLI: 15.731,30
% 22.67 ZAMLI: 15.947,10
% 24 ZAMLI: 16.120,00
MEVCUT MAAŞ: 14.000,00
% 21.01 ZAMLI: 16.941,40
% 22.67 ZAMLI: 17.173,80
% 24 ZAMLI: 17.360,00
MEVCUT MAAŞ: 15.000,00
% 21.01 ZAMLI: 18.151,50
% 22.67 ZAMLI: 18.400,50
% 24 ZAMLI: 18.600,00
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
EKONOMİ
Araç alacaklara Nisan ayı için uyarı: 'Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'
07:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала