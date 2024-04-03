https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/emekli-zammi-ve-memur-maasi-zamminda-yeni-hesap-tuik-tabloyu-nasil-degistirecek-1082412776.html

Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?

Emekli ve memur maaşı zammında yeni hesap: TÜİK, tabloyu nasıl değiştirecek?

Sputnik Türkiye

Emekliye ek zam umutları sona ererken gözler bir kez daha Temmuz ayına çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı Temmuz zammı için bugün yolun yarısı geçilecek. Bu... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T08:19+0300

2024-04-03T08:19+0300

2024-04-03T08:22+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

zam

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Milyonlarca emekli ve memur 3 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranını öğrenmek için Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek Mart ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.Mart 2024 enflasyon rakamı ne zaman açıklanacak?Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00’da yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6.70, şubat ayında yüzde 4.53 artış göstermişti.Enflasyon beklentisi ne?Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3.67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3.40, en yüksek yüzde 4.42 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67.07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69.32'ye çıkacağı öngörülüyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45.58 oldu.3 aylık enflasyon beklentisi ile emekli zammı tahminiGözler Haziran ayı enflasyonunun açıklanacağı ve nihai emekli zammı ile memur maaşı zammı oranının netleşeceği Temmuz ayına çevrilirken 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplanmıştı. 3 aylık rakamlar ise bugün kesinleşecek. Mynet'in haberine göre, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı için beklentiler dahilinde gelecek enflasyon sonucunda zam oranının 15,62 olabileceği tahmin ediliyor.En düşük emekli maaşı 10 binSSK emekli maaşı ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2024 döneminde yüzde 11,68’lik refah payı artışı ile yüzde 49,25’e yükseltilmişti. Böylece 4A, 4B, 4C kapsamındaki tüm emekli maaşları eşitlenmişti. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL olarak uygulanmaya başlamıştı.Memur zammında hangi rakam masada?Memur maaşı zammı için de toplu sözleşme zammı devreye giriyor. Yüzde 10 olarak uygulanan toplu sözleşme zammı ile hesaplama yapıldığında ise 2 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 6.68 olmuştu.Maaş zammı beklentisiEmeklilerin maaşlarına yansıyacak olan enflasyon oranı, Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre belirlenecek. Ahaber'e göre örneğin, ilk 6 aylık TÜFE yüzde 24 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24 zam alacak. Bu durum, emeklilerin maaşlarının yılın ikinci yarısında ne kadar artacağını belirleyecek önemli bir faktör olacak.MEVCUT MAAŞ: 10.000,00% 21.01 ZAMLI: 12.101,00% 22.67 ZAMLI: 12.267,00% 24 ZAMLI: 12.400,00MEVCUT MAAŞ: 10.100,00% 21.01 ZAMLI: 12.222,01% 22.67 ZAMLI: 12.389,67% 24 ZAMLI: 12.524,00MEVCUT MAAŞ: 10.200,00% 21.01 ZAMLI: 12.343,02% 22.67 ZAMLI: 12.512,34% 24 ZAMLI: 12.648,00MEVCUT MAAŞ: 10.300,00% 21.01 ZAMLI: 12.464,03% 22.67 ZAMLI: 12.635,01% 24 ZAMLI: 12.772,00MEVCUT MAAŞ: 10.400,00% 21.01 ZAMLI: 12.585,04% 22.67 ZAMLI: 12.757,68% 24 ZAMLI: 12.896,00MEVCUT MAAŞ: 10.500,00% 21.01 ZAMLI: 12.706,05% 22.67 ZAMLI: 12.880,35% 24 ZAMLI: 13.020,00MEVCUT MAAŞ: 10.600,00% 21.01 ZAMLI: 12.827,06% 22.67 ZAMLI: 13.003,02% 24 ZAMLI: 13.144,00MEVCUT MAAŞ: 10.700,00% 21.01 ZAMLI: 12.948,07% 22.67 ZAMLI: 13.125,69% 24 ZAMLI: 13.268,00MEVCUT MAAŞ: 10.800,00% 21.01 ZAMLI: 13.069,08% 22.67 ZAMLI: 13.248,36% 24 ZAMLI: 13.392,00MEVCUT MAAŞ: 10.900,00% 21.01 ZAMLI: 13.190,09% 22.67 ZAMLI: 13.371,03% 24 ZAMLI: 13.516,00MEVCUT MAAŞ: 11.000,00% 21.01 ZAMLI: 13.311,10% 22.67 ZAMLI: 13.493,70% 24 ZAMLI: 13.640,00MEVCUT MAAŞ: 11.100,00% 21.01 ZAMLI: 13.432,11% 22.67 ZAMLI: 13.616,37% 24 ZAMLI: 13.764,00MEVCUT MAAŞ: 11.200,00% 21.01 ZAMLI: 13.553,12% 22.67 ZAMLI: 13.739,04% 24 ZAMLI: 13.888,00MEVCUT MAAŞ: 11.300,00% 21.01 ZAMLI: 13.674,13% 22.67 ZAMLI: 13.861,71% 24 ZAMLI: 14.012,00MEVCUT MAAŞ: 12.100,00% 21.01 ZAMLI: 14.642,21% 22.67 ZAMLI: 14.843,07% 24 ZAMLI: 15.004,00MEVCUT MAAŞ: 12.200,00% 21.01 ZAMLI: 14.763,22% 22.67 ZAMLI: 14.965,74% 24 ZAMLI: 15.128,00MEVCUT MAAŞ: 12.400,00% 21.01 ZAMLI: 15.005,24% 22.67 ZAMLI: 15.211,08% 24 ZAMLI: 15.376,00MEVCUT MAAŞ: 12.500,00% 21.01 ZAMLI: 15.126,25% 22.67 ZAMLI: 15.333,75% 24 ZAMLI: 15.500,00MEVCUT MAAŞ: 12.600,00% 21.01 ZAMLI: 15.247,26% 22.67 ZAMLI: 15.456,42% 24 ZAMLI: 15.624,00MEVCUT MAAŞ: 12.700,00% 21.01 ZAMLI: 15.368,27% 22.67 ZAMLI: 15.579,09% 24 ZAMLI: 15.748,00MEVCUT MAAŞ: 12.800,00% 21.01 ZAMLI: 15.489,28% 22.67 ZAMLI: 15.701,76% 24 ZAMLI: 15.872,00MEVCUT MAAŞ: 12.900,00% 21.01 ZAMLI: 15.610,29% 22.67 ZAMLI: 15.824,43% 24 ZAMLI: 15.996,00MEVCUT MAAŞ: 13.000,00% 21.01 ZAMLI: 15.731,30% 22.67 ZAMLI: 15.947,10% 24 ZAMLI: 16.120,00MEVCUT MAAŞ: 14.000,00% 21.01 ZAMLI: 16.941,40% 22.67 ZAMLI: 17.173,80% 24 ZAMLI: 17.360,00MEVCUT MAAŞ: 15.000,00% 21.01 ZAMLI: 18.151,50% 22.67 ZAMLI: 18.400,50% 24 ZAMLI: 18.600,00

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