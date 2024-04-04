81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı

Firari Suçlular İçin Çember Daralıyor. Kaçamayacaklar❗️

8️⃣1️⃣ ilde 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-16” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️⃣ bin 6️⃣6️⃣ firari yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda… pic.twitter.com/bfH6pysam2