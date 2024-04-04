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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/81-ilde-cember-16-operasyonunu-bakan-yerlikaya-duyurdu-2-bin-66-firari-yakalandi-1082449182.html
81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı
81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-16 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını duyurdu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Çember 16 operasyonlarının detaylarını paylaştı.
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ali yerlikaya, operasyon
ali yerlikaya, operasyon

81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı

08:09 04.04.2024 (güncellendi: 08:18 04.04.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-16 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Çember 16 operasyonlarının detaylarını paylaştı.
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi
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