https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/81-ilde-cember-16-operasyonunu-bakan-yerlikaya-duyurdu-2-bin-66-firari-yakalandi-1082449182.html
81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı
81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-16 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını duyurdu. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T08:09+0300
2024-04-04T08:09+0300
2024-04-04T08:18+0300
ali yerlikaya
operasyon
türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Çember 16 operasyonlarının detaylarını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ak-parti-1-oy-farkla-kaybetmisti-secim-yenileme-karari-verildi-1082448487.html
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ali yerlikaya, operasyon
81 ilde Çember-16 operasyonunu Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 bin 66 firari yakalandı
08:09 04.04.2024 (güncellendi: 08:18 04.04.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür devam eden Çember-16 Operasyonları'nda arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Çember 16 operasyonlarının detaylarını paylaştı.