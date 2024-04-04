https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ak-parti-1-oy-farkla-kaybetmisti-secim-yenileme-karari-verildi-1082448487.html

AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi

AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi

Sputnik Türkiye

İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu ise verdiği karar sonrasında... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T07:39+0300

2024-04-04T07:39+0300

2024-04-04T07:40+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

akp

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi. AK Parti yetkilileri, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-van-sarayda-dem-partili-adayin-mazbatasinin-iptali-icin-basvuru-yapti-1082445597.html

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