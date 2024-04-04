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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ak-parti-1-oy-farkla-kaybetmisti-secim-yenileme-karari-verildi-1082448487.html
AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi
AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu ise verdiği karar sonrasında... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024-04-04T07:40+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
akp
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31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi. AK Parti yetkilileri, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-van-sarayda-dem-partili-adayin-mazbatasinin-iptali-icin-basvuru-yapti-1082445597.html
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ak parti, akp, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri

AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi

07:39 04.04.2024 (güncellendi: 07:40 04.04.2024)
© İHAseçim - sandık - oy - seçmen
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© İHA
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İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu ise verdiği karar sonrasında seçimin yenileneceğini duyurdu.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi. AK Parti yetkilileri, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.
İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.
Bitlis - sandık - seçim - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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