https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ak-parti-1-oy-farkla-kaybetmisti-secim-yenileme-karari-verildi-1082448487.html
AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi
AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu ise verdiği karar sonrasında... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T07:39+0300
2024-04-04T07:39+0300
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi. AK Parti yetkilileri, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-van-sarayda-dem-partili-adayin-mazbatasinin-iptali-icin-basvuru-yapti-1082445597.html
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AK Parti 1 oy farkla kaybetmişti: Seçim yenileme kararı verildi
07:39 04.04.2024 (güncellendi: 07:40 04.04.2024)
İYİ Parti adayının 1 oy farkla seçimi kazandığı Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde AK Parti sonuçlara itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu ise verdiği karar sonrasında seçimin yenileneceğini duyurdu.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde, İlçe Seçim Kurulunca seçimin yenilenmesine karar verildi. AK Parti yetkilileri, 'kısıtlı seçmenlerin' oy kullandığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.
İncelemenin ardından itirazı kabul eden İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesine karar verdi.
İlçe seçim kurullarının kararlarına karşı 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabiliyor. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.
Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.