https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-israilin-iran-konsolosluguna-saldirisini-kinayan-bmgk-tasarisi-hazirladi-1082425375.html

Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı

Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK bildiri tasarısı hazırladıklarını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T13:01+0300

2024-04-03T13:01+0300

2024-04-03T13:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

iran

büyükelçilik binası

füze saldırısı

suriye

tahran

rusya

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Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımızın gerçek niyetlerini test etmek için bir fırsat daha. Bu belge üzerindeki çalışmanın nasıl geçeceğini göreceğiz" dedi.Rus diplomat, bildiri tasarısını İranlı ve Suriyeli meslektaşların onayını alarak basınla paylaştıklarını da kaydetti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söylemişti.BMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/disisleri-bakanligidan-israilin-iran-buyukelciligini-hedef-alan-saldirisina-kinama-1082398434.html

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