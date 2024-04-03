https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-israilin-iran-konsolosluguna-saldirisini-kinayan-bmgk-tasarisi-hazirladi-1082425375.html
Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı
Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK bildiri tasarısı hazırladıklarını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:01+0300
2024-04-03T13:01+0300
2024-04-03T13:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
iran
büyükelçilik binası
füze saldırısı
suriye
tahran
rusya
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Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımızın gerçek niyetlerini test etmek için bir fırsat daha. Bu belge üzerindeki çalışmanın nasıl geçeceğini göreceğiz" dedi.Rus diplomat, bildiri tasarısını İranlı ve Suriyeli meslektaşların onayını alarak basınla paylaştıklarını da kaydetti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söylemişti.BMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/disisleri-bakanligidan-israilin-iran-buyukelciligini-hedef-alan-saldirisina-kinama-1082398434.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, büyükelçilik binası, füze saldırısı, suriye, tahran, rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, vasiliy nebenzya
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, büyükelçilik binası, füze saldırısı, suriye, tahran, rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, vasiliy nebenzya
Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK bildiri tasarısı hazırladıklarını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımızın gerçek niyetlerini test etmek için bir fırsat daha. Bu belge üzerindeki çalışmanın nasıl geçeceğini göreceğiz" dedi.
Rus diplomat, bildiri tasarısını İranlı ve Suriyeli meslektaşların onayını alarak basınla paylaştıklarını da kaydetti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya,
BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söylemişti.
BMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini kaydetmişti.