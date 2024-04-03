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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-israilin-iran-konsolosluguna-saldirisini-kinayan-bmgk-tasarisi-hazirladi-1082425375.html
Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı
Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK bildiri tasarısı hazırladıklarını... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T13:01+0300
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israil- filistin çatışması
israil
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Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımızın gerçek niyetlerini test etmek için bir fırsat daha. Bu belge üzerindeki çalışmanın nasıl geçeceğini göreceğiz" dedi.Rus diplomat, bildiri tasarısını İranlı ve Suriyeli meslektaşların onayını alarak basınla paylaştıklarını da kaydetti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söylemişti.BMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/disisleri-bakanligidan-israilin-iran-buyukelciligini-hedef-alan-saldirisina-kinama-1082398434.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, büyükelçilik binası, füze saldırısı, suriye, tahran, rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, vasiliy nebenzya
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), iran, büyükelçilik binası, füze saldırısı, suriye, tahran, rusya, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, vasiliy nebenzya

Rusya, İsrail'in İran Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK tasarısı hazırladı

13:01 03.04.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi BM BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / YUKI IWAMURA
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Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na saldırısını kınayan BMGK bildiri tasarısı hazırladıklarını belirtti.
Telegram hesabından açıklama yapan Polyanskiy, "Batılı meslektaşlarımızın gerçek niyetlerini test etmek için bir fırsat daha. Bu belge üzerindeki çalışmanın nasıl geçeceğini göreceğiz" dedi.
Rus diplomat, bildiri tasarısını İranlı ve Suriyeli meslektaşların onayını alarak basınla paylaştıklarını da kaydetti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söylemişti.
BMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini kaydetmişti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
DÜNYA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısına kınama
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