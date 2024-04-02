https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/disisleri-bakanligidan-israilin-iran-buyukelciligini-hedef-alan-saldirisina-kinama-1082398434.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısına kınama
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı "İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz" açıklamasında bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T17:58+0300
2024-04-02T17:58+0300
2024-04-02T18:38+0300
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şam
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi."İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/iranin-sam-buyukelcisi-israilin-saldirisina-hizli-dogrudan-ve-guclu-karsilik-verilecek-1082366160.html
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israil, saldırı, şam, iran, dışişleri bakanlığı
israil, saldırı, şam, iran, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısına kınama
17:58 02.04.2024 (güncellendi: 18:38 02.04.2024)
Dışişleri Bakanlığı "İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi.
"İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."
İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.
İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.
Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.