https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/disisleri-bakanligidan-israilin-iran-buyukelciligini-hedef-alan-saldirisina-kinama-1082398434.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail’in İran Büyükelçiliği'ni hedef alan saldırısına kınama

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı "İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz" açıklamasında bulundu. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T17:58+0300

2024-04-02T17:58+0300

2024-04-02T18:38+0300

dünya

israil

saldırı

şam

iran

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi."İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/iranin-sam-buyukelcisi-israilin-saldirisina-hizli-dogrudan-ve-guclu-karsilik-verilecek-1082366160.html

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israil, saldırı, şam, iran, dışişleri bakanlığı