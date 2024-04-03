https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rusya-uluslararasi-toplumu-israilin-suriye-saldirilarini-kinamaya-cagiriyoruz-1082407713.html
Rusya: Uluslararası toplumu İsrail'in Suriye saldırılarını kınamaya çağırıyoruz
Rusya: Uluslararası toplumu İsrail'in Suriye saldırılarını kınamaya çağırıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T00:41+0300
2024-04-03T00:41+0300
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söyledi.Nebenzya, “Uluslararası topluma, İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve diplomatik mülkiyetin dokunulmazlığını ihlal eden pervasız eylemlerini koşulsuz kınamaya çağırıyoruz. Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinin, yalnızca BM Şartı'nın hükümlerini ve Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un özel kararlarını değil, aynı zamanda Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerine ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin temel ilkelerini de göz ardı eden İsrail'in Ortadoğu bölgesindeki saldırganlığına objektif bir yasal değerlendirme yapmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.Rusya, BMGK üyelerinin Şam'daki saldırıyla ilgili adil bir değerlendirme yapmasını umuyorNebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:Rusya, İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınayan belgeyi BMGK’ye sunacakBMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini belirtti.Nebenzya, “Saldırıyı kınayan bir belge sunacağız. Konseyin nasıl tepki vereceğini göreceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/disisleri-bakanligidan-israilin-iran-buyukelciligini-hedef-alan-saldirisina-kinama-1082398434.html
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rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vitali nebenzya, vasiliy nebenzya, vitaliy nebenzya, israil, israil-filistin, abd, suriye, iran, şam
rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vitali nebenzya, vasiliy nebenzya, vitaliy nebenzya, israil, israil-filistin, abd, suriye, iran, şam
Rusya: Uluslararası toplumu İsrail'in Suriye saldırılarını kınamaya çağırıyoruz
00:41 03.04.2024 (güncellendi: 02:16 03.04.2024)
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Rusya’nın uluslararası topluma İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve diplomatik temsilciliklerin dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerini kınama çağrısında bulunduğunu söyledi.
Nebenzya, “Uluslararası topluma, İsrail'in Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve diplomatik mülkiyetin dokunulmazlığını ihlal eden pervasız eylemlerini koşulsuz kınamaya çağırıyoruz. Uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerinin, yalnızca BM Şartı'nın hükümlerini ve Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un özel kararlarını değil, aynı zamanda Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerine ilişkin Viyana Sözleşmesi'nin temel ilkelerini de göz ardı eden İsrail'in Ortadoğu bölgesindeki saldırganlığına objektif bir yasal değerlendirme yapmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Rusya, BMGK üyelerinin Şam'daki saldırıyla ilgili adil bir değerlendirme yapmasını umuyor
Nebenzya, Rusya'nın bugün BMGK üyelerinden İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapmasını beklediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Diplomatik kurumlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğuna dair Güvenlik Konseyi üyelerinin dayanışma göstereceğini umuyorum; çünkü bu dayanışma tutumu, eğer teyit edilmezse, bir dahaki sefere herhangi bir devletin diplomatik temsilciliği hava saldırısına maruz kalabilir. Bugün her birinizin İsrail'in İran diplomatik temsilciliğine yönelik eylemlerine ilişkin adil bir değerlendirme yapacağını umuyoruz.”
Rusya, İran konsolosluğuna yapılan saldırıyı kınayan belgeyi BMGK’ye sunacak
BMGK toplantısının ardından gazetecilere konuşan Nebenzya Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısını kınayan belgeyi kabul etmesini önereceğini belirtti.
Nebenzya, “Saldırıyı kınayan bir belge sunacağız. Konseyin nasıl tepki vereceğini göreceğiz" dedi.