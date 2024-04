https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/besiktasta-29-kisinin-oldugu-yanginla-ilgili-bilinenler-gorgu-taniklari-olayi-anlatti-1082406945.html

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili bilinenler: Görgü tanıkları olayı anlattı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili bilinenler: Görgü tanıkları olayı anlattı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşletme müdürü ve iş... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T00:22+0300

2024-04-03T00:22+0300

2024-04-03T00:22+0300

türkiye

beşiktaş

beşiktaş

istanbul valiliği

yangın

yangın söndürme

adli tıp kurumu

cenaze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082406655_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f7d132662bf2c48a7984e7d9fa47889f.jpg

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de tedavisinin devam ettiğini belirtti.Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.İstanbul Valisi Gül, olay yerinde incelemede bulunduİstanbul Valisi Davut Gül, yangına ilişkin olay yerinde incelemede bulundu. Gül, burada yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını, binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, "Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar" diye konuştu.Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Gül, bina için 1987'de alınan bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.Gül, binada patlama ihtimaline ilişkin soruya, "Bize ulaşan böyle bir bilgi yok" cevabını verdi. İmamoğlu yangının yaşandığı yerde inceleme yaptıİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.İmamoğlu, binanın 1987'de ruhsat verilen bir gece kulübü olduğunu vurgulayarak, "En son itfaiye raporu 2016'da veriliyor. 2018'de bir ruhsat yenilenmesi yapılmış ilçe belediyesi tarafından. Bunlar incelenecek, savcılık da gereken süreci başlatmış durumda. Yapının statik güvenliği ile ilgili arkadaşlarım da burada inceleme yapıyor. Ona göre gerekirse komşuların tahliyesi gibi konularda destek olacağız. Yapı eski bir yapı" ifadelerini kullandı.2 mülkiye müfettişi görevlendirildiYangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirilmesi yapıldı.8 şüpheli gözaltına alındıEkiplerce, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E'nin (40) olduğu 8 kişi gözaltına alındı.Yapılan çalışmada, İ.Ş, Ş.Ş. ve E.E'nin "kasten yaralama", S.A'nın "cinsel taciz", A.A.P'nin ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na götürülürken acı haberi olay yerinde alan ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.'Ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor'Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren yangına ilişkin "İnşa aşamasında, özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor" dedi.Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa da "İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur, fakat yangın büyük olduğundan ve içeride yanıcı madde çok fazla olduğundan dolayı böyle bir can kaybıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.'İç mimarlık projesi kullanılsaydı bu yangın belki gerçekleşmeyecekti'Yangına ilişkin İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Herdem Süer ise "Burada bir iç mimar olsaydı, iç mimarlık projesi kullanılsaydı bu yangın belki gerçekleşmeyecekti" diye konuştu. Görgü tanıkları olayı anlattıTadilat esnasında çıkan yangına ilişkin esnaf Mehmet Cengiz, alevlerin dış cepheyi sardığını, o esnada apartman görevlilerinden birinin ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.Cengiz, "Doğalgazı kestiler. Yangının daha da büyüyüp dış cepheyi komple sarmasını engellediler. Akabinde seçim bürosunda görevli polisler vardı. Onlara seslendik anons geçtiler" diye konuştu.'Gaz inanılmaz derecede yoğundu'Binanın diğer tarafının otopark olduğunu ve bütün gazın oraya dolduğunu kaydeden Cengiz, "Otoparkın boşaltılması sağlandı. İçeride yaklaşık 60-70 kişinin olduğundan bahsedildi. Sedye üzerinde olan arkadaşları, ekipler sağlam bir şekilde çıkarttı, sonrası daha kötüydü. İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı" ifadelerini kullandı.'5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi'Görgü tanıklarından Sema Soğancı ise her yerin yangın yeri gibi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. O kadar ani oluştu ki her şey. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok çünkü herkes bir yerlere koşturuyordu. Dışarı çıkmakta çok zorlanmışlardır. Daire kapısından çıktıktan sonra birisi 'hemen giysi odasına gidin, herkes orada toplansın' demiş çünkü ön kapıdan giriş yokmuş ya da kapı mı kilitliymiş bilmiyorum."İlçe belediyesinden açıklama yapıldıBeşiktaş Belediyesinin, tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklamasında ise "Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir. Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz" ifadesine yer verildi.Ölen 20 kişiden 15'inin cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı Hayatını kaybedenlerin cenazeleri çevredeki hastanelerin morguna kaldırıldı.Teşhis sonrasında 20 cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazelerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişi sürerken tadilat işçisi Kadir Orhanoğlu, Alparslan Salih Derelioğlu, Ahmet Sever, Gökhan Yıldırım, Sinan Yılmaz, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Mehmet Okumuş, Rıdvan Özyer ve 6 kişinin cenazeleri yakınları tarafından teslim alındı. Diğer cenazelerin otopsilerinin sürdüğü belirtildi.Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu gelerek yeni seçilen meclis üyelerinden İdris Güven’e başsağlığı diledi. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Muhammet Ali Yıldırım'ın İdris Güven'in eniştesi olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Yıldırım'ın ise mobilyacı olduğu yangın çıkmadan önce de çalıştığı bilgisine ulaşıldı.Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi İdris Güven, "Sarıyer bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da bulunduğu için Belediye Başkanı Oktay Aksu da geldi. Bize gelen bilgilere göre iş yerinde tadilatlar yapılıyor. Farklı taşeron firmalar var. Firmaların çalışanları orada tadilat dekorasyon işleriyle uğraşıyorlarmış. Dolayısıyla akrabalarımız ve bölgede yaşayan çalışan arkadaşlarımız da orada çalışma esnasında yangından dolayı hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Şu anda tedavi gören kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar İş güvenliğinin alınması gereken konular. İhmal var mı yok mu biz daha bilmiyoruz. Bunlar araştırılıyor. Böyle olayların yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınmasını özellikle rica ediyoruz. Dayımın kızının kocası eniştem Muhammet Ali Yıldırım'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda otopsi de çıkmasını bekliyoruz. Çıktıktan sonra da akrabaları olarak Kastamonu'ya götüreceğiz. Orada son yolculuğuna uğurlayacağız. Kendisi mobilyacıydı. İşçi olarak çalışıyordu" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/besiktas-belediyesinden-29-kisinin-oldugu-eglence-merkeziyle-ilgili-tadilat-izni-aciklamasi-1082406159.html

türkiye

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş, istanbul valiliği, yangın, yangın söndürme, adli tıp kurumu, cenaze