https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/besiktas-belediyesinden-29-kisinin-oldugu-eglence-merkeziyle-ilgili-tadilat-izni-aciklamasi-1082406159.html
Beşiktaş Belediyesi'nden 29 kişinin öldüğü eğlence merkeziyle ilgili tadilat izni açıklaması
Beşiktaş Belediyesi'nden 29 kişinin öldüğü eğlence merkeziyle ilgili tadilat izni açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Belediyesi 29 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezindeki yangınla ilgili tadilat iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tadilat... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T23:34+0300
2024-04-02T23:34+0300
2024-04-02T23:34+0300
türkiye
tadilat
izin
beşiktaş belediyesi
yangın
eğlence merkezi
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Beşiktaş Belediyesi'nden, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.Hayatını kaydedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı iletilen açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/sislide-13-katli-binada-yangin-2-kisi-hayatini-kaybetti-1082387239.html
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Beşiktaş Belediyesi'nden 29 kişinin öldüğü eğlence merkeziyle ilgili tadilat izni açıklaması
Beşiktaş Belediyesi 29 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezindeki yangınla ilgili tadilat iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir" denildi.
Beşiktaş Belediyesi'nden, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Hayatını kaydedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı iletilen açıklamada, soruşturma sürecinin devam ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:
"Bahse konu olan işletme ilk olarak 1987 yılında ruhsatını almış olup, 2018 yılında ise devretmeye bağlı olarak ruhsatının yenilenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak iddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Şu anda bu konuda itfaiye, savcılık ve müfettişlerin soruşturması devam etmekte olup, sonucunda ayrıca bilgi verilecektir.
Kurum olarak, olayın takipçisi olacağız ve kamuoyunu sürekli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye sorumluluğu olan tüm kamu kurumları ile birlikte devam edeceğiz."