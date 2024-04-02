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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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İran’da Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı sonrası İsrail karşıtı gösteri düzenlendi
İran’da Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı sonrası İsrail karşıtı gösteri düzenlendi
Sputnik Türkiye
Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğu’na yönelik hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
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Tahran'da toplanan yüzlerce İranlı, 'ABD’ye ölüm', 'İsrail’e ölüm' sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.Saldırıların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren göstericiler, büyükelçiliğe yapılan saldırıya aynı şekilde büyükelçiliğe saldırı şeklinde cevap verilmesini istedi.Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık 'Füzeye karşı füze' sloganı atarak İsrail’e füze atılması gerektiğini söyledi.Filistin ve Hizbullah bayrağı taşıyan göstericilerin sembolik çocuk cenazelerini kucağına aldığı görüldü.Şam'daki İran Konsolosluğu'na hava saldırısıDevrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.İsrail ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/iranin-sam-buyukelcisi-israilin-saldirisina-hizli-dogrudan-ve-guclu-karsilik-verilecek-1082366160.html
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iran, israil, protesto

İran’da Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı sonrası İsrail karşıtı gösteri düzenlendi

01:36 02.04.2024 (güncellendi: 01:39 02.04.2024)
© AA / Fatemeh Bahramiİran’da Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı sonrası İsrail karşıtı gösteri
İran’da Şam'daki konsolosluk binasına yapılan saldırı sonrası İsrail karşıtı gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Fatemeh Bahrami
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Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran Konsolosluğu’na yönelik hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybetmesi sonrası Tahran’da İsrail karşıtı gösteri düzenlendi.
Tahran'da toplanan yüzlerce İranlı, 'ABD’ye ölüm', 'İsrail’e ölüm' sloganları atarak intikam çağrısında bulundu.
Saldırıların arkasında ABD’nin olduğunu ileri süren göstericiler, büyükelçiliğe yapılan saldırıya aynı şekilde büyükelçiliğe saldırı şeklinde cevap verilmesini istedi.
Saldırıya tepki gösteren göstericiler sık sık 'Füzeye karşı füze' sloganı atarak İsrail’e füze atılması gerektiğini söyledi.
Filistin ve Hizbullah bayrağı taşıyan göstericilerin sembolik çocuk cenazelerini kucağına aldığı görüldü.

Şam'daki İran Konsolosluğu'na hava saldırısı

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İsrail ise Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.
İsrail, İran'ın Şam Büyükelçisi'nin evini bombaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
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