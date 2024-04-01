https://sputniknews.com.tr/20240401/iranin-sam-buyukelcisi-israilin-saldirisina-hizli-dogrudan-ve-guclu-karsilik-verilecek-1082366160.html
İran'ın Şam Büyükelçisi: İsrail'in saldırısına hızlı, doğrudan ve güçlü karşılık verilecek
İran'ın Şam Büyükelçisi: İsrail'in saldırısına hızlı, doğrudan ve güçlü karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin hızlı, doğrudan ve güçlü... 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T21:45+0300
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2024-04-02T02:26+0300
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israil
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.Saldırıda diplomatlar ve askeri danışmanların da aralarında olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ekberi, hayatını kaybedenlerin kesin sayısı ve isimlerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıklanacağını ifade etti.İranlı Büyükelçi, İran'ın saldırıya hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini sözlerine ekledi.İran Devrim Muhafızları, İsrail’in saldırısında 2 İranlı generalin hayatını kaybettiğini doğruladıİran Devrim Muhafızları basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın Şam Başkonsolosluğu’na düzenlediği saldırı sırasında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve Tuğgeneral Muhammed Hacı Rahimi hayatını kaybetti; ayrıca bu kişilere refakat eden 5 Devrim Muhafızları subayı daha öldü.İran: Konsolosluğa saldırı nedeniyle İsrail’e verilecek cezayı belirleme hakkımız saklıdırİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıyı kınayarak, Tahran’ın bunun karşılığında verilecek cezayı belirleme hakkının saklı olduğunu belirtti.Saldırının ve sonuçlarının sorumlusu İsrail’in olduğuna dikkat çeken Kenani, “İran’ın da benzer şekilde yanıt verme ve bunun karşılığında verilecek cezayı belirleme hakkı saklıdır” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240401/israil-iranin-sam-buyukelcisinin-evini-bombaladi-1082363511.html
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iran, şam, saldırı, israil, iran devrim muhafızları
İran'ın Şam Büyükelçisi: İsrail'in saldırısına hızlı, doğrudan ve güçlü karşılık verilecek
21:45 01.04.2024 (güncellendi: 02:26 02.04.2024)
İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları ise saldırıda 2 askeri danışman generalin ve 5 subayın hayatını kaybettiğini doğruladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran'ın Şam Büyükelçisi Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını belirtti.
Saldırıda diplomatlar ve askeri danışmanların da aralarında olduğu en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ekberi, hayatını kaybedenlerin kesin sayısı ve isimlerinin enkaz kaldırma çalışmalarının ardından açıklanacağını ifade etti.
İranlı Büyükelçi, İran'ın saldırıya hızlı, doğrudan ve güçlü şekilde karşılık vereceğini sözlerine ekledi.
İran Devrim Muhafızları, İsrail’in saldırısında 2 İranlı generalin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran Devrim Muhafızları basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran’ın Şam Başkonsolosluğu’na düzenlediği saldırı sırasında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve Tuğgeneral Muhammed Hacı Rahimi hayatını kaybetti; ayrıca bu kişilere refakat eden 5 Devrim Muhafızları subayı daha öldü.
İran: Konsolosluğa saldırı nedeniyle İsrail’e verilecek cezayı belirleme hakkımız saklıdır
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırıyı kınayarak, Tahran’ın bunun karşılığında verilecek cezayı belirleme hakkının saklı olduğunu belirtti.
Saldırının ve sonuçlarının sorumlusu İsrail’in olduğuna dikkat çeken Kenani, “İran’ın da benzer şekilde yanıt verme ve bunun karşılığında verilecek cezayı belirleme hakkı saklıdır” diye konuştu.