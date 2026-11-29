https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/rus-ordusu-adim-adim-ilerliyor-dnepropetrovsk-bolgesinde-bir-yerlesim-daha-rus-askerlerin-1110671046.html

Rus ordusu adım adım ilerliyor: Dnepropetrovsk bölgesinde bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Rus ordusu adım adım ilerliyor: Dnepropetrovsk bölgesinde bir yerleşim daha Rus askerlerin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyon bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerin Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan Kolomiytsı yerleşiminin kontrolünü ele... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T12:24+0300

2026-11-29T12:24+0300

2026-11-29T12:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

dnepropetrovsk

donbass

ukrayna

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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i̇ha

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri operasyon kapsamında yürüttüğü eylemlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Vostok (Doğu) Askeri Grubu'na bağlı birlikler, yürüttükleri aktif eylemler sonucu Dnepropetrovsk bölgesinde Kolomiytsı yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Açıklamaya göre ayrıca Rus güçleri son 24 saat içinde 1.155 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 21 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusu son bir günde kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusunu desteklemek için kullanılan enerji altyapı tesisleri ile askeri havalimanlarını, ayrıca üç uzun menzilli Neptun füzeleri fırlatma rampasını vurdu.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 1.612 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

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