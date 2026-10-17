https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rus-ordusu-ukraynanin-en-buyuk-metalurji-isletmesini-vurdu-1109624989.html

Rus ordusu Ukrayna’nın en büyük metalürji işletmesini vurdu

Rus ordusu Ukrayna’nın en büyük metalürji işletmesini vurdu

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun gece düzenlediği kapsamlı saldırıda Zaporojye şehrindeki, Ukrayna'nın en büyük metalurji işletmesi olan Zaporojstal işletmesinin yanı sıra, bir... 17.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-17T09:26+0300

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2026-10-17T09:28+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde düzenlediği geniş kapsamlı saldırıda Zaporojye şehrinde yer alan Zaporojstal Metalurji Fabrikasını vurduğunu bildirdi.Söz konusu fabrikanın Ukrayna'nın metalurji sanayisinin en büyük işletmesi olduğu ve ürünlerinin ağırlıklı olarak ülkenin savunma sanayisinin ihtiyaçları için kullanıldığı kaydedildi.Zaporojstal’in, Rinat Ahmetov'a ait SCM grubunun bünyesinde yer aldığı belirtildi. Fabrikanın daha önce yıllık ortalama 1.44 milyon ton pik demir üretimi ve 1.3 milyon tonun üzerinde haddelenmiş çelik üretimi gerçekleştirdiği belirtildi. Bakanlık, "Ürünler ağırlıklı olarak savunma sanayiinin ihtiyaçları için kullanılıyordu" ifadesini kullandı.Bakanlık ayrıca, 220-750 kilovolt aralığında güç yağlı transformatörler üreten Zaporojtransformator anonim şirketinin de vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, tesisin "2022'den bu yana Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın yönetiminde olduğu ve Ukrayna ordusunun çıkarına kullanıldığı" belirtildi.Putin'e brifingRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü birleşik grup birliklerinin yedek komuta noktasında bir toplantı yaptı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin'e sunduğu raporda, Ukraynalı güçlerin Rusya'daki tesislere yönelik saldırılarına karşılık Genelkurmay planı doğrultusunda Ukrayna genelinde savunma sanayisi kompleksinin kilit tesislerine ve lojistik merkezlerine, bunların işleyişini sağlayan enerji ve ulaşım altyapısı tesislerine yönelik kapsamlı ve grup saldırılarının sürdürüldüğünü bildirdi.

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