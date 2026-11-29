https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/ispanyada-erken-genel-secim-sandiklar-kapandi-oy-sayimi-basliyor-1110680839.html

İspanya'da erken genel seçim: Sandıklar kapandı, oy sayımı başlıyor

İspanya'da erken genel seçim: Sandıklar kapandı, oy sayımı başlıyor

Sputnik Türkiye

İspanya'da bugün gerçekleşen erken genel seçimlerde sandıklar kapandı. Seçimlere katılım oranının saat 18.00 itibarıyla yüzde 68.15 olduğu açıklandı. Bu oranın... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T22:07+0300

2026-11-29T22:07+0300

2026-11-29T22:39+0300

dünya

i̇spanya

seçim

pedro sanchez

alberto nunez feijoo

halk partisi (i̇spanya) (pp)

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İspanya'da seçim sürecinde en çok öne çıkan gelişme, İspanyol seçmenlerin sandığa gösterdiği yüksek ilgi oldu. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre yerel saatle 18.00 (TSİ 20.00) itibarıyla ülke genelindeki katılım oranı yüzde 68.15 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, Temmuz 2023'te düzenlenen bir önceki genel seçimin aynı saat dilimine oranla katılımda 15 puanlık bir yükseliş yaşandığını gösterdi.Bölgesel katılım verileri incelendiğinde en dikkat çekici yükseliş, düzensiz göç sorununun yaşandığı Kuzey Afrika'daki İspanyol toprakları Sebte ve Melilla'da görüldü. Bu iki bölgede katılım oranı bir önceki seçime göre 20 puan arttı. Sebte ve Melilla'nın ardından en yüksek artışlar 17 ila 19 puan aralığıyla Katalonya, Bask ve Madrid özerk yönetimlerinde gerçekleşti.En büyük katılım oranı 1982 yılında kayıtlara geçtiİspanya tarihinde bugüne kadar en yüksek katılım oranı yüzde 79.9 ile 1982 yılında kaydedilmişti. Gün içindeki yoğunluk dikkate alındığında, bugünkü seçimlerde de bu rekor seviyeye yakın bir orana ulaşılacağı tahmin ediliyor.İçişleri Bakanlığı yetkilileri, gün içinde çeşitli aksaklıkların yaşandığı ülke genelindeki 15 sandıkta oy kullanma süresinin normal kapanış saatinden itibaren 45 dakika uzatıldığını duyurdu. Öte yandan, seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi.Liderler oylarını Madrid'de kullandıGelecek 4 yıl boyunca ülkeyi yönetecek hükümeti belirlemek için yarışan en güçlü iki aday, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez ile ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, oylarını sabah erken saatlerde başkent Madrid'de kullandı. 'Bugün tarih öncesi ve sonrası olarak ikiye bölebilecek bir gün olabilir'Oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Feijoo, "Bugün İspanyol halkı, sadece önümüzdeki dört yılın değil, muhtemelen önümüzdeki on yılın da İspanya'sını, geleceğini, kaderini ve yönünü belirlemek üzere dümeni eline alacak. Bugün, tarihi 'öncesi' ve 'sonrası' olarak ikiye bölebilecek bir gün olabilir" dedi.Muhalefet lideri, seçimin adilliğine ve oy sayım sürecinin şeffaflığına olan güvenini dile getirdi.Öte yandan Santiago Abascal, İspanyollara seçimlere katılmaları çağrısında bulundu. Gazetecilere konuşan Abascal, "Bugün sadece İspanya vatandaşlarını sandık başına gitmeye ve yüksek bir katılım sağlamaya davet etmek istiyorum; böylece yarın pişmanlık duyulacak bir durum yaşanmasın" ifadelerini kullandı.İspanya'da gelecek yaz yapılması gereken seçimi, İspanya Başbakanı Sanchez ekim ayında, hükümetinin konut krizine yönelik acil yasa paketinin mecliste reddedilmesinin ardından ilan etmişti.Meclisteki 350 milletvekili ile Senatodaki 209 senatörün belirleneceği seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez oy kullanacak seçmenlerden oluşmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 kayıtlı seçmen bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/ispanya-sandik-basinda-vox-francodan-sonra-bir-ilk-olabilir-1110667371.html

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i̇spanya, seçim, pedro sanchez, alberto nunez feijoo, halk partisi (i̇spanya) (pp)