https://anlatilaninotesi.com.tr/20261129/ispanya-sandik-basinda-vox-francodan-sonra-bir-ilk-olabilir-1110667371.html

İspanya sandık başında: Vox, Franco'dan sonra bir ilk olabilir

İspanya sandık başında: Vox, Franco'dan sonra bir ilk olabilir

Sputnik Türkiye

İspanya'da bugün yapılan erken genel seçim, Franco sonrası demokrasiye geçişten bu yana ilk kez milliyetçi Vox partisini hükümete taşıyabilir. Anketler... 29.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-29T09:26+0300

2026-11-29T09:26+0300

2026-11-29T09:26+0300

dünya

i̇spanya

seçim

pedro sanchez

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Gelecek yaz yapılması gereken seçimi, Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez ekim ayında, hükümetinin konut krizine yönelik acil yasa paketinin mecliste reddedilmesinin ardından ilan etti. Paket; PP, Vox ve Katalan bağımsızlık yanlısı Junts'un oylarıyla düşürülmüştü.'Kaybetmemizi aklım almıyor'Riskli hamleleriyle bilinen Sanchez, İspanya basınına göre zaferden emin. Cuma günü Cadena Ser radyosuna konuşan Sanchez, "Kaybetmemizi aklım almıyor" dedi.Konutu kampanyanın merkezine koyan Sanchez, yakın çevresine yönelik yolsuzluk iddialarını ve temmuzda 48 saat içinde yaklaşık 80 bin kişinin Fas'tan geçtiği Ceuta krizini geri planda bırakmayı amaçladı. Ancak ekim sonunda, dokuz ayda yaşanan ikinci ölümcül tren kazasında 69 kişinin hayatını kaybetmesi kampanyanın ivmesini kırdı.'Sanchismo'ya karşı referandum mu?PP ve Vox seçimi, "sanchismo" olarak adlandırdıkları yönetim tarzına karşı bir referanduma dönüştürmeye çalışıyor. PP lideri Alberto Nunez Feijoo, geçen haftaki televizyon tartışmasında "İspanya düzgün bir başbakanı hak ediyor ve Sanchez öyle biri değil" dedi. Sánchez ise hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, ülkenin 2018'de göreve geldiği zamankinden daha iyi durumda olduğunu savundu.Hükümet son günlerde 100 milyon euronun üzerindeki servetlere yeni vergi önerdi. PP vergi indirimi ve 1 milyon konut vaat ediyor. Santiago Abascal liderliğindeki Vox'un programı ise deregülasyon, "geri göç" politikası ve konut ile kamu hizmetlerinde İspanya doğumlulara öncelik verilmesini öne çıkarıyor.PP, şu anda dört özerk bölgeyi Vox'la birlikte yönetiyor. Her iki parti son günlerde, kanıt sunmadan, hükümetin posta oylarına hile karıştırabileceğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/ispanyada-secimlere-bir-hafta-kala-son-anketlere-gore-yaris-basa-basa-1110472137.html

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