İspanya sandık başında: Vox, Franco'dan sonra bir ilk olabilir
© REUTERS Susana Veraİspanya'da halk, adayları, geçen hafta katıldıkları TV programında izledi
© REUTERS Susana Vera
Abone ol
İspanya'da bugün yapılan erken genel seçim, Franco sonrası demokrasiye geçişten bu yana ilk kez milliyetçi Vox partisini hükümete taşıyabilir. Anketler, 'merkez sağdaki' Halk Partisi'nin (PP) birinci çıkacağını ancak iktidar için Vox'a ihtiyaç duyacağını gösteriyor.
Gelecek yaz yapılması gereken seçimi, Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez ekim ayında, hükümetinin konut krizine yönelik acil yasa paketinin mecliste reddedilmesinin ardından ilan etti. Paket; PP, Vox ve Katalan bağımsızlık yanlısı Junts'un oylarıyla düşürülmüştü.
Kira artışlarına yönelik öfke eylül ayında, Madrid'de 87 yaşındaki María del Carmen Abascal'ın, dairesini satın alan yatırım fonunun talep ettiği yüzde 230'luk kira artışını ödeyemediği için evinden çıkarılmasıyla patlamıştı. Protestoların ardından hükümet, 2030'a kadar tahliyelerin yasaklanmasını ve kısa dönemli kiralamaların düzenlenmesini içeren bir paket hazırlamıştı.
'Kaybetmemizi aklım almıyor'
Riskli hamleleriyle bilinen Sanchez, İspanya basınına göre zaferden emin. Cuma günü Cadena Ser radyosuna konuşan Sanchez, "Kaybetmemizi aklım almıyor" dedi.
Sanchez'in İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile anketlerde önde giden PP arasındaki fark üç puanın altına indi. Ancak anketler, PP ile Vox'un 350 sandalyeli mecliste çoğunluk için gereken 176 sandalyenin rahatça üzerine çıkacağını öngörüyor. PSOE son anda birinci çıksa bile, sol ittifak Geniş Cephe ve bölgesel partilerle yeniden koalisyon kurması zor görünüyor.
Konutu kampanyanın merkezine koyan Sanchez, yakın çevresine yönelik yolsuzluk iddialarını ve temmuzda 48 saat içinde yaklaşık 80 bin kişinin Fas'tan geçtiği Ceuta krizini geri planda bırakmayı amaçladı. Ancak ekim sonunda, dokuz ayda yaşanan ikinci ölümcül tren kazasında 69 kişinin hayatını kaybetmesi kampanyanın ivmesini kırdı.
'Sanchismo'ya karşı referandum mu?
PP ve Vox seçimi, "sanchismo" olarak adlandırdıkları yönetim tarzına karşı bir referanduma dönüştürmeye çalışıyor. PP lideri Alberto Nunez Feijoo, geçen haftaki televizyon tartışmasında "İspanya düzgün bir başbakanı hak ediyor ve Sanchez öyle biri değil" dedi. Sánchez ise hatalar yaptığını kabul etmekle birlikte, ülkenin 2018'de göreve geldiği zamankinden daha iyi durumda olduğunu savundu.
Hükümet son günlerde 100 milyon euronun üzerindeki servetlere yeni vergi önerdi. PP vergi indirimi ve 1 milyon konut vaat ediyor. Santiago Abascal liderliğindeki Vox'un programı ise deregülasyon, "geri göç" politikası ve konut ile kamu hizmetlerinde İspanya doğumlulara öncelik verilmesini öne çıkarıyor.
PP, şu anda dört özerk bölgeyi Vox'la birlikte yönetiyor. Her iki parti son günlerde, kanıt sunmadan, hükümetin posta oylarına hile karıştırabileceğini öne sürdü.