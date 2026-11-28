https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/sarigul-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ozgur-ozel-ve-5-vekilin-dosyasi-ankaraya-gonderildi-1110659387.html
Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Özel de dahil 5 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Özel de dahil 5 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Sputnik Türkiye
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında adı geçen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T13:13+0300
2026-11-28T13:13+0300
2026-11-28T13:46+0300
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Kaynağı belirsiz para aklandığı iddialarına ilişkin Sarıgül ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu soruşturma kapsamında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkındaki dosyanın fezleke düzenlenmesi amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.Başsavcılık gönderdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Bu kapsamda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar olduğu belirlendi.Başsavcılık, bu kişiler hakkındaki dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.Daha önce soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş, Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/arabalarinin-batakliga-saplandigi-ortaya-cikti-10-cocugun-nasil-kurtuldugunu-bakan-goktas-anlatti-1110657179.html
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mustafa sarıgül, veli ağbaba, özgür özel, fezleke
Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Özgür Özel de dahil 5 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
13:13 28.11.2026 (güncellendi: 13:46 28.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında adı geçen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosya, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Kaynağı belirsiz para aklandığı iddialarına ilişkin Sarıgül ailesi üyelerinin de aralarında bulunduğu soruşturma kapsamında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkındaki dosyanın fezleke düzenlenmesi amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddialar olduğu belirlendi.
Başsavcılık, bu kişiler hakkındaki dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
Daha önce soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş, Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmişti.