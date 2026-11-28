https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/arabalarinin-batakliga-saplandigi-ortaya-cikti-10-cocugun-nasil-kurtuldugunu-bakan-goktas-anlatti-1110657179.html

Arabalarının bataklığa saplandığı ortaya çıktı: 10 çocuğun nasıl kurtulduğunu Bakan Göktaş anlattı

Arabalarının bataklığa saplandığı ortaya çıktı: 10 çocuğun nasıl kurtulduğunu Bakan Göktaş anlattı

Sputnik Türkiye

Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklar ve personel kurtarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukları taşıyan aracın çamura... 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T11:16+0300

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Bolu'nun Yedigöller bölgesinde gezi dönüşü minibüsle irtibatın kesilmesi üzerine saatlerdir aranan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personel bulundu. Güzel haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyururken aracın bataklığa saplandığını söyledi. Bakan Göktaş, "Bataklığa saplanınca hepsi aslında biraz çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi, çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Bu bizi çok duygulandırdı" diye konuştu. Büyük korku yaşandıÇocukları ve personeli taşıyan araçla bağlantının kesilmesinin ardından arama çalışmalarının başladığını dile getiren Bakan Göktaş, İçişleri Bakanlığının bütün mensupları, Kocaeli Valisi, Bolu Valisi, AFAD ve jandarmanın koordinasyonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 1 İHA'sı, Bayraktar'ın 2 İHA'sı, 178 personel ve 48 araçla saatlerdir sahada yoğun arama kurtarma operasyonu yürüttüğünü belirterek "Çok şükür müjdeli haberi aldık. Çocuklarımız ve bütün ekip sağ, durumları gayet iyi. Yığılca'da araç bataklığa saplanmış. Orada da az önce ekiplerimiz kendileriyle iletişim kurdular. Durumları çok çok iyi elhamdülillah. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Araç bataklığa saplanmışGöktaş, şoförün normal güzergah yerine başka bir yol kullandığını, orada da aracın bataklığa saplandığını kaydetti. Göktaş, operasyonda özellikle GPS bilgilerinin alındığı son bölge üzerine çok durulduğuna dikkati çekti.O bölgenin etrafındaki 30 kilometrelik arazi üzerinde havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Göktaş, "Birkaç kere farklı ihbarlar üzerinde yoğunlaştık. Her türlü ihbarı ciddiye aldık." diye konuştu. Göktaş, aracın odaklandıkları noktaya çok da uzak olmadığını, 2 kilometre uzakta olduğunu belirterek, "Bu da bizim yüreğimize su serpti gerçekten. Kızlarımızın her biri bizler için kıymetli. Personelimiz bizler için çok değerli." ifadelerini kullandı.Sağlık durumları iyi Devletin bütün kurumlarıyla bu operasyonun arkasında olduğunun altını çizen Göktaş, "Herkese teşekkür etmek istiyorum. Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Dua ettiler ve süreci bizler gibi onlar da çok yakın takip ettiler. Duygularımız gerçekten çok alt üst çünkü evladımız onlar bizim. Biz onlara öyle bakıyoruz. Hamdolsun şimdi burada onlara biraz misafir edeceğiz. Sağlık kontrollerini yapacağız." şeklinde konuştu.Göktaş, bir basın mensubunun çocukların ve personelin sağlık durumuyla ilgili sorusu üzerine, "Şu anda her şey yolunda. Biz yine de her türlü tedbiri aldık. Teşekküllü sağlık kontrolü de yapacağız çünkü nihayetinde birkaç saattir dışarıdalar. Yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Hava koşulları o kadar olumsuz değildi çok şükür. Normalde bu zamanlarda çok daha farklı ortamlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Gerçekten şükranla doluyuz." yanıtını verdi.Bataklığa saplanınca hepsi çabalamışBakan Göktaş, bir annenin babanın bu tür olaylara duyarsız kalmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Onların endişe dolu dakikalarını biz de burada bizzat yaşadık. Dolayısıyla onların bulunması bizi duygulandırdı, mutluluk gözyaşıydı. Onların her biri benim için çok çok değerli." dedi.Çocukların ve personelin bulunana kadarki süreyi nasıl geçirdiklerine ilişkin soru üzerine Göktaş, şunları kaydetti:Çamura saplanmışlarGöktaş, olayı ilk haber aldıkları andan itibaren İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin Bolu Valisi Aydın'ın koordinasyonuyla ivedi şekilde sahaya intikal ettiğini, tek bir çocuğun saçının teline zarar gelmemesi için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk andan itibaren süreci takip ettiğini ifade eden Göktaş, çocukların derhal bulunması için ekiplerle gönüllülerin ve köylülerin de seferber olduğunu kaydetti.Göktaş, aracın Yığılca yolunu kullandığını dile getirerek, "Yani aslında araç geri dönüş yolundan ziyade başka bir yol kullanmış daha hızlı gitmek için. O yolda maalesef çamura saplanınca böyle bir zorluk yaşamışlar." diye konuştu. Bir basın mensubunun aracın bataklığa saplandığı bilgisinin nereden geldiğini sorması üzerine Göktaş, o sahayı dronların çok sık takip ettiğine vurgu yaptı.Göktaş, Tarım ve Orman Bakanlığının gönderdiği termal kameralı dronun da çalışmalara katıldığını, buradan Yığılca yoluna bakmaya giden son ekibin aynı anda aracı bulduğunu aktardı.Bakan Göktaş, ekibin lastiklerin açtığı yolu takip ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:"Kaybolduğu noktadan sonrasında bir yol var. Tahmin ediyorduk bir yola gidildiğini ama hangi yola gidildiği konusunda da çok emin değildik. Her türlü ihtimali düşündük. Birkaç ihbar da geldi, her ihbarda biraz umutlandık. Gerçekten devletimiz var olsun. İzleme sistemimiz o kadar kuvvetli ki burada bir vatandaşımızı bulmak için verdiğimiz çabanın yanında tabii devlet koruması altındaki çocuklarımızın, özellikle kendi çocuklarımızın kurtarılması bizler için ayrı sorumluluktu. Devletimiz, AFAD'ımız burada. Her yıl, her gün bu tür vakalarla karşı karşıya kaldığında o vatandaşını bulmak için büyük özveriyle gayret ediyor."Onlar bizim çocuklarımızÇocukların ve personelin bulunması için dua eden vatandaşlara teşekkür eden Göktaş, hem heyecanlı hem de duygulu olduklarını kaydetti.Göktaş, "Onlar bizim evlatlarımız ve onları bulmanın, kendi evladımızı bulmaktan hiçbir şekilde farkı yok." ifadesini kullandı. Bir gazetecinin "Çocuklar araçtan inerken çok duygu dolu anlar yaşandı. Size sarıldılar. Neler hissettiniz?" sorusuna Göktaş, şu yanıtı verdi:"Onların korkma ve ürkme ihtimali bizi daha çok endişelendirdi. Bulundu haberi geldiğinde gerçekten hepimiz yukarıda birbirimize sarıldık. Çok farklı bir duygu. Çocuklarımızın yaşadığı o endişeyi, korkuyu bizler de yaşadık. Onlar belki çok daha fazlasını yaşamış olabilirler. Asla istemezdik onların böyle bir şey yaşamasını. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum zaten. Söyleyecek ne olabilir ki? Evlatlarımıza kavuştuk. Elhamdülillah, Rabbime çok şükür. Onlar bizim evlatlarımız, gözümüzün bebeği. Onların tek bir saçının teline zarar gelmesine, bir gözyaşının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız."Minibüs şöforü anlattıYedigöller'den dönüş yolunda çamura saplanan ve içerisindeki 10 kız çocuğu ile üç görevlinin sağ bulunduğu minibüsün sürücüsü Nazif Ege, yaşanan süreci anlattı."Kısa yoldan gitmek için o yolu kullandım. Ama çamura saplandık." diyen Ege, "Durum bundan ibaret başka bir şey yok. Daha önce o yolu kullanmamıştım. Sadece bir saat erken şekilde Yığılca'dan Düzce tarafına geçerim diye düşündüm." ifadelerini kullandı.Yolculuk sırasında navigasyon kullanmadığını, tabelaları takip ettiğini anlatan Ege, şöyle devam etti:"Araç normal çamura saplandı. Çocuklar arabadaydı. Aracı çalıştırdık. Motive ettik onları. Kızlarımıza sahip çıktık tabii ki. Ben onları kendi kızımdan ayırmadım. Aynı zamanda bir şekilde hepsini motive ederek, aracı çalıştırıp sıcak tutarak üşümelerini engelledik. Bir sıkıntımız yoktu o konuda."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/boluda-10-cocuk-ve-3-personeli-tasiyan-aracla-irtibat-kesildi-1110652544.html

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