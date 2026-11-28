https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ayin-yuzeyinin-altinda-dev-tuneller-olabilir-bilim-insanlari-4-olasi-yapi-tespit-etti-1110661051.html
Ay'ın yüzeyinin altında dev tüneller olabilir: Bilim insanları 4 olası yapı tespit etti
Ay'ın yüzeyinin altında dev tüneller olabilir: Bilim insanları 4 olası yapı tespit etti
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Ay'ın yerçekimi alanındaki küçük değişimleri inceleyerek yüzeyin altında bulunabilecek dört tünelin izine ulaştı. Genişliklerinin 2... 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T15:54+0300
2026-11-28T15:54+0300
2026-11-28T15:54+0300
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Bilim insanları, Ay'ın yüzeyinin altında geçmişteki volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş olabilecek dört büyük tünelin izini tespit etti. Araştırmada, Ay'ın yerçekimi alanındaki küçük farklılıklardan yararlanılarak yer altında boşluk bulunma ihtimali taşıyan bölgeler belirlendi.ScienceAlert'in haberine göre, araştırmacılar Juan Losarcos ve Andrew Dombard, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay'ın yerçekimi alanına ilişkin daha yüksek çözünürlüklü verilerini inceleyerek olası tünellerin konumlarını araştırdı.Mayıs 2025'te yayımlanan yeni yerçekimi modeli üzerinde çalışan araştırmacılar, yüzeyin topoğrafik özelliklerini hesaba kattı ve farklı boyutlardaki yer altı boşluklarının oluşturabileceği yerçekimi değişimlerini bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırdı.İncelemelerde dört bölge öne çıktı. Bunlardan biri Ay'ın en büyük kıvrımlı vadisi Vallis Schröteri yakınında, biri Rima Mairan'da, diğer ikisi ise Wollaston kraterinin çevresinde yer alıyor.Araştırmacılar, bu bölgelerdeki yerçekimi verilerinin genişliği 2 kilometreden az, yaklaşık 100 metre kaya tabakasının altında bulunan tünellerle uyumlu olduğunu belirledi.Tüneller Ay'ın volkanik geçmişine ışık tutabilirLav tünelleri, volkanik faaliyetler sırasında akan lavın yüzeyinin soğuyup katılaşmasıyla oluşabiliyor. Üstteki tabaka sertleşirken altından akmaya devam eden lav, püskürme sona erdiğinde bölgeden çekilerek geride içi boş bir tünel bırakabiliyor.Ay'daki yer çekiminin Dünya'ya kıyasla daha zayıf olması, lav akışlarının özellikleri ve oluşum koşulları, burada Dünya'dakilerden çok daha büyük yer altı yapılarının meydana gelmesini mümkün kılmış olabilir.Araştırmacılar, tespit ettikleri dört olası yapının klasik lav tünellerinden farklı bir oluşum süreci izlemiş olabileceğini de değerlendiriyor. Buna göre tüneller, başlangıçta daha küçük yer altı kanalları olarak oluşmuş, içlerinden geçen erimiş kayaçların çevredeki malzemeyi eritip aşındırmasıyla zaman içinde genişlemiş olabilir.Yer çekimi ölçümleri tünellerin varlığına nasıl işaret ediyor?İçi boş bir tünel, aynı hacimdeki katı kayaya kıyasla daha az kütleye sahip. Bu nedenle böyle bir yapının bulunduğu bölgede Ay'ın yer çekimi çok küçük ölçüde zayıflıyor.NASA'nın 2011-2012 yıllarında görev yapan ikiz GRAIL uzay araçları, Ay'ın yer çekimi alanını ayrıntılı biçimde haritalandırdı. Araçlar, farklı yer çekimi bölgelerinden geçerken aralarındaki mesafede meydana gelen küçük değişimleri ölçerek bu haritayı oluşturdu.Araştırmacılar, söz konusu verilerden yararlanarak daha önce de Ay'ın altında lav tünelleri bulunabileceği düşünülen bölgeler belirlemişti. Ancak önceki çalışmalarda önerilen bazı tünellerin, üzerlerindeki kaya tabakasının ağırlığını taşıyamayacak kadar geniş olabileceği değerlendirilmişti.Yeni araştırmada ise daha yüksek çözünürlüklü yer çekimi verileri kullanılarak yapısal açıdan daha olası boyutlara sahip tünel adayları üzerinde duruldu.Tünellerin varlığı henüz doğrulanmadıAraştırmacılar, belirlenen dört yapının şimdilik kesin olarak tespit edilmiş tüneller değil, olası adaylar olduğunun altını çiziyor. Ay'daki kayaçların yoğunluğunda meydana gelen başka farklılıklar da benzer yer çekimi işaretleri oluşturabiliyor. Ayrıca yalnızca yer çekimi verileriyle boşlukların boyutlarını doğrudan ölçmek mümkün değil.Tünellerin gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için gelecekte yapılacak radar gözlemleri ve daha ayrıntılı jeolojik haritalama çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.Buna rağmen olası lav tünelleri, Ay'ın volkanik ve termal geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunabilir. Üstü çökmemiş ve bütünlüğünü koruyan yapılar, gelecekte Ay'a gidecek astronotlar için de potansiyel barınma alanları olabilir. Bu tür boşluklar, Ay yüzeyindeki aşırı sıcaklık değişimlerine ve zararlı radyasyona karşı koruma sağlayabilir.Araştırmanın sonuçları, Icarus adlı bilimsel dergide yayımlandı.
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ay, nasa, dünya, bilim, keşif
ay, nasa, dünya, bilim, keşif
Ay'ın yüzeyinin altında dev tüneller olabilir: Bilim insanları 4 olası yapı tespit etti
Bilim insanları, Ay'ın yerçekimi alanındaki küçük değişimleri inceleyerek yüzeyin altında bulunabilecek dört tünelin izine ulaştı. Genişliklerinin 2 kilometreden az olduğu tahmin edilen yapıların, yaklaşık 100 metre derinlikte bulunduğu değerlendiriliyor. Ancak tünellerin varlığı henüz kesin olarak doğrulanmadı.
Bilim insanları, Ay'ın yüzeyinin altında geçmişteki volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş olabilecek dört büyük tünelin izini tespit etti. Araştırmada, Ay'ın yerçekimi alanındaki küçük farklılıklardan yararlanılarak yer altında boşluk bulunma ihtimali taşıyan bölgeler belirlendi.
ScienceAlert'in haberine göre, araştırmacılar Juan Losarcos ve Andrew Dombard, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay'ın yerçekimi alanına ilişkin daha yüksek çözünürlüklü verilerini inceleyerek olası tünellerin konumlarını araştırdı.
Mayıs 2025'te yayımlanan yeni yerçekimi modeli üzerinde çalışan araştırmacılar, yüzeyin topoğrafik özelliklerini hesaba kattı ve farklı boyutlardaki yer altı boşluklarının oluşturabileceği yerçekimi değişimlerini bilgisayar simülasyonlarıyla karşılaştırdı.
İncelemelerde dört bölge öne çıktı. Bunlardan biri Ay'ın en büyük kıvrımlı vadisi Vallis Schröteri yakınında, biri Rima Mairan'da, diğer ikisi ise Wollaston kraterinin çevresinde yer alıyor.
Araştırmacılar, bu bölgelerdeki yerçekimi verilerinin genişliği 2 kilometreden az, yaklaşık 100 metre kaya tabakasının altında bulunan tünellerle uyumlu olduğunu belirledi.
Tüneller Ay'ın volkanik geçmişine ışık tutabilir
Lav tünelleri, volkanik faaliyetler sırasında akan lavın yüzeyinin soğuyup katılaşmasıyla oluşabiliyor. Üstteki tabaka sertleşirken altından akmaya devam eden lav, püskürme sona erdiğinde bölgeden çekilerek geride içi boş bir tünel bırakabiliyor.
Ay'daki yer çekiminin Dünya'ya kıyasla daha zayıf olması, lav akışlarının özellikleri ve oluşum koşulları, burada Dünya'dakilerden çok daha büyük yer altı yapılarının meydana gelmesini mümkün kılmış olabilir.
Araştırmacılar, tespit ettikleri dört olası yapının klasik lav tünellerinden farklı bir oluşum süreci izlemiş olabileceğini de değerlendiriyor. Buna göre tüneller, başlangıçta daha küçük yer altı kanalları olarak oluşmuş, içlerinden geçen erimiş kayaçların çevredeki malzemeyi eritip aşındırmasıyla zaman içinde genişlemiş olabilir.
Yer çekimi ölçümleri tünellerin varlığına nasıl işaret ediyor?
İçi boş bir tünel, aynı hacimdeki katı kayaya kıyasla daha az kütleye sahip. Bu nedenle böyle bir yapının bulunduğu bölgede Ay'ın yer çekimi çok küçük ölçüde zayıflıyor.
NASA'nın 2011-2012 yıllarında görev yapan ikiz GRAIL uzay araçları, Ay'ın yer çekimi alanını ayrıntılı biçimde haritalandırdı. Araçlar, farklı yer çekimi bölgelerinden geçerken aralarındaki mesafede meydana gelen küçük değişimleri ölçerek bu haritayı oluşturdu.
Araştırmacılar, söz konusu verilerden yararlanarak daha önce de Ay'ın altında lav tünelleri bulunabileceği düşünülen bölgeler belirlemişti. Ancak önceki çalışmalarda önerilen bazı tünellerin, üzerlerindeki kaya tabakasının ağırlığını taşıyamayacak kadar geniş olabileceği değerlendirilmişti.
Yeni araştırmada ise daha yüksek çözünürlüklü yer çekimi verileri kullanılarak yapısal açıdan daha olası boyutlara sahip tünel adayları üzerinde duruldu.
Tünellerin varlığı henüz doğrulanmadı
Araştırmacılar, belirlenen dört yapının şimdilik kesin olarak tespit edilmiş tüneller değil, olası adaylar olduğunun altını çiziyor. Ay'daki kayaçların yoğunluğunda meydana gelen başka farklılıklar da benzer yer çekimi işaretleri oluşturabiliyor. Ayrıca yalnızca yer çekimi verileriyle boşlukların boyutlarını doğrudan ölçmek mümkün değil.
Tünellerin gerçekten var olup olmadığının anlaşılması için gelecekte yapılacak radar gözlemleri ve daha ayrıntılı jeolojik haritalama çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.
Buna rağmen olası lav tünelleri, Ay'ın volkanik ve termal geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunabilir. Üstü çökmemiş ve bütünlüğünü koruyan yapılar, gelecekte Ay'a gidecek astronotlar için de potansiyel barınma alanları olabilir. Bu tür boşluklar, Ay yüzeyindeki aşırı sıcaklık değişimlerine ve zararlı radyasyona karşı koruma sağlayabilir.
Araştırmanın sonuçları, Icarus adlı bilimsel dergide yayımlandı.