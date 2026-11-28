https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/avustralyali-guresci-bronson-reed-38-yasinda-hayatini-kaybetti-1110660008.html

Avustralyalı güreşçi Bronson Reed 38 yaşında hayatını kaybetti

Avustralyalı güreşçi Bronson Reed 38 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Avustralyalı profesyonel güreşçi Bronson Reed'in gerçek adıyla Jermaine Haley, tıbbi komplikasyonlar nedeniyle 38 yaşında yaşamını yitirdi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-28T14:44+0300

2026-11-28T14:44+0300

2026-11-28T14:44+0300

yaşam

abd

amerikan güreşi federasyonu (wwe)

bronson reed

avustralya

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Amerikalı profesyonel güreş şirketi (WWE), Avustralyalı profesyonel güreşçi Bronson Reed'in 38 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.Şirketten yapılan açıklamada, gerçek adı Jermaine Haley olan güreşçinin cuma günü tıbbi komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümüne yol açan sağlık sorunlarına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.WWE, Haley'nin ailesine, hamile eşi Paige'e ve kızına başsağlığı dileyerek, onu yalnızca ringdeki performansıyla değil, kişiliği ve ailesine bağlılığıyla da hatırlayacaklarını ifade etti.Bronson Reed kimdir?Gerçek adı Jermaine Haley olan Bronson Reed, Avustralyalı profesyonel güreşçiydi. Kariyerinin ilk dönemlerinde bağımsız güreş organizasyonlarında Jonah Rock ve J-Rock isimleriyle mücadele etti.2019'da WWE ile sözleşme imzalayan Haley, 2021'de şirketten ayrıldı. Bir yıl sonra yeniden WWE'ye dönen güreşçi, kariyerini ölümüne kadar burada sürdürdü.Reed, 2024 yılında düzenlenen André the Giant Memorial Battle Royal turnuvasını kazandı. WWE'nin önemli organizasyonlarında ve RAW programlarında mücadele etti.Kasım ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen WWE Crown Jewel etkinliğinde yaşanan bir kavga sırasında sahneden atılarak masaların üzerine düşen Reed'in, çeşitli haber kaynaklarına göre bu olayda aldığı yaraların ardından iyileşme sürecinde olduğu bildirildi. Ancak WWE, ölümüne neden olan tıbbi komplikasyonlarla bu yaralanmalar arasında bir bağlantı bulunduğuna ilişkin açıklama yapmadı.WWE etkinliğinde anısına 10 zil çalındıHaley'nin ölümünün ardından WWE'nin cuma günü ABD'nin Georgia eyaletindeki Athens kentinde düzenlediği etkinlik, güreşçi anısına gerçekleştirilen 10 zillik saygı duruşuyla başladı.Kanadalı güreşçi Kevin Owens da karşılaşmasına Bronson yazılı bir kol bandıyla çıktı. Owens, Haley'nin ringde performans sergilemeyi sevdiğini ancak ailesine her şeyden çok değer verdiğini belirterek, onu çok özleyeceklerini söyledi.Eski WWE şampiyonlarından Ric Flair ve WWE Onur Listesi üyesi Diamond Dallas Page de sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla Haley'yi andı.Haley, son aylarda hayatını kaybeden ikinci profesyonel güreşçi oldu. İngiliz güreşçi Benjamin Satterley de eylül ayında 40 yaşında yaşamını yitirmişti.

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abd, amerikan güreşi federasyonu (wwe), bronson reed, avustralya