https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/boluda-10-cocuk-ve-3-personeli-tasiyan-aracla-irtibat-kesildi-1110652544.html

Bolu'da 10 çocuk ve 3 personeli taşıyan araçla irtibat kesildi: Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Bolu'da 10 çocuk ve 3 personeli taşıyan araçla irtibat kesildi: Arama kurtarma çalışması başlatıldı

Sputnik Türkiye

Bolu'da 10 çocuk ve 3 personelin bulunduğu araçla irtibat kesildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T23:17+0300

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na geziye giden 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araçla irtibatın kesildiğini, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin katılımıyla günübirlik gezi düzenlendiği belirtildi.Gezi dönüşünde araçla bağlantının kesilmesi üzerine ilgili kurumlara haber verildiği ve bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.Açıklamada, AFAD, jandarma ve Bakanlık ekiplerinin dron desteğiyle arama ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-edirnede-devlet-korumasindaki-cocuklar-kayip-haberlerine-1109500370.html

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bolu belediyesi

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