https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ankara---istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1110657975.html

Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Sputnik Türkiye

Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Tren hattının proje çalışmaları hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, yolculuğun 80 dakikaya ineceğini söyledi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

hızlı tren

hızlı tren hattı

yüksek hızlı tren (yht)

i̇stanbul

ankara

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Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak" dedi. 2030 hedefini anlattıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 yılı bütçesiyle ilgili konuştu. Uraloğlu, mevcut Ankara – İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.Süper Hızlı Tren hattı çalışmaları sürüyorBakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." dedi. İstanbul ve Ankara'da şehir içinde hangi metro hatları açılacak?Türkiye genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının yüzde 43'ün bakanlık olarak kendilerinin hayata geçirdiğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:“İstanbul'da Altunizade-Bosna Bulvarı-Ümraniye Spor Köyü Metrosu, Kocaeli'de Gebze-Darıca Metrosu, Gebze-Çayırova Metrosu ve Körfezray, Bursa'da Emek Şehir Hastanesi Metrosu, Konya'da KonyaRay, Şehir Hastanesi Stadyum Tramvayı ve Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvayı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metrosu, Sincan Kazan Soda Demiryolu, Sakarya'da Adapazarı-Serdivan Tramvayı, Samsun'da Şehir Hastanesi Tramvayı, Trabzonda Şehir Hastanesi Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor.Ankara'da YHT Gar-Şehir Hastanesi-Ovacık Hattı, Çayyolu-Batıkent Bağlantı Hattı, Bursa'da Görükle Uzatma Hattı ve Konya'da Üniversiteler Arası Hafif Raylı Sistem Hattı'nın proje çalışmalarını tamamladık. İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi Belediye Tramvayı'nda proje çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/yavuz-sultan-selim-koprusunden-gececek-demir-yolu-projesi-icin-onemli-adim-atildi--1110292537.html

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abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht), i̇stanbul, ankara