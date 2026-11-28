https://anlatilaninotesi.com.tr/20261128/ankara---istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1110657975.html
Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Sputnik Türkiye
Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Tren hattının proje çalışmaları hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, yolculuğun 80 dakikaya ineceğini söyledi. 28.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-28T11:51+0300
2026-11-28T11:51+0300
2026-11-28T11:51+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hızlı tren
hızlı tren hattı
yüksek hızlı tren (yht)
i̇stanbul
ankara
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Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak" dedi. 2030 hedefini anlattıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 yılı bütçesiyle ilgili konuştu. Uraloğlu, mevcut Ankara – İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.Süper Hızlı Tren hattı çalışmaları sürüyorBakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." dedi. İstanbul ve Ankara'da şehir içinde hangi metro hatları açılacak?Türkiye genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının yüzde 43'ün bakanlık olarak kendilerinin hayata geçirdiğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:“İstanbul'da Altunizade-Bosna Bulvarı-Ümraniye Spor Köyü Metrosu, Kocaeli'de Gebze-Darıca Metrosu, Gebze-Çayırova Metrosu ve Körfezray, Bursa'da Emek Şehir Hastanesi Metrosu, Konya'da KonyaRay, Şehir Hastanesi Stadyum Tramvayı ve Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvayı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metrosu, Sincan Kazan Soda Demiryolu, Sakarya'da Adapazarı-Serdivan Tramvayı, Samsun'da Şehir Hastanesi Tramvayı, Trabzonda Şehir Hastanesi Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor.Ankara'da YHT Gar-Şehir Hastanesi-Ovacık Hattı, Çayyolu-Batıkent Bağlantı Hattı, Bursa'da Görükle Uzatma Hattı ve Konya'da Üniversiteler Arası Hafif Raylı Sistem Hattı'nın proje çalışmalarını tamamladık. İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi Belediye Tramvayı'nda proje çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/yavuz-sultan-selim-koprusunden-gececek-demir-yolu-projesi-icin-onemli-adim-atildi--1110292537.html
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i̇stanbul
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abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht), i̇stanbul, ankara
abdulkadir uraloğlu, hızlı tren, hızlı tren hattı, yüksek hızlı tren (yht), i̇stanbul, ankara
Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek
Ankara-İstanbul arasındaki Süper Hızlı Tren hattının proje çalışmaları hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, yolculuğun 80 dakikaya ineceğini söyledi.
Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2027 yılı bütçesiyle ilgili konuştu. Uraloğlu, mevcut Ankara – İstanbul Hızlı Tren Hattı'nda Doğançay Ripajı ve T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla seyahat süresini 30 dakika kısaltarak 3,5 saate indireceklerini dile getirerek, "Hedefimiz, 2030'da 32 şehrimize doğrudan hızlı trenle ulaşmak." dedi.
Hızlı tren hatlarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, yapımı devam eden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında iki şehir arasının 3,5 saate, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı tamamlandığında ise Mersin ile Gaziantep arasının 2 saat 15 dakikaya ineceğini anlattı.
Süper Hızlı Tren hattı çalışmaları sürüyor
Bakan Uraloğlu, ülkeyi demir yolu ulaşımında bir üst seviyeye taşıyacaklarını belirterek, "Ankara–İstanbul Süper Hızlı Tren Hattımızın proje çalışmalarını sürdürüyoruz. Konvansiyonel trenle 8,5 saat, bugün hızlı trenle yaklaşık 4 saat süren Ankara-İstanbul yolculuğu, yalnızca 80 dakika olacak." dedi.
İstanbul ve Ankara'da şehir içinde hangi metro hatları açılacak?
Türkiye genelinde işletmede bulunan kent içi raylı sistem hatlarının yüzde 43'ün bakanlık olarak kendilerinin hayata geçirdiğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:
“İstanbul'da Altunizade-Bosna Bulvarı-Ümraniye Spor Köyü Metrosu, Kocaeli'de Gebze-Darıca Metrosu, Gebze-Çayırova Metrosu ve Körfezray, Bursa'da Emek Şehir Hastanesi Metrosu, Konya'da KonyaRay, Şehir Hastanesi Stadyum Tramvayı ve Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi Tramvayı, Ankara'da Esenboğa Havalimanı Metrosu, Sincan Kazan Soda Demiryolu, Sakarya'da Adapazarı-Serdivan Tramvayı, Samsun'da Şehir Hastanesi Tramvayı, Trabzonda Şehir Hastanesi Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor.
Ankara'da YHT Gar-Şehir Hastanesi-Ovacık Hattı, Çayyolu-Batıkent Bağlantı Hattı, Bursa'da Görükle Uzatma Hattı ve Konya'da Üniversiteler Arası Hafif Raylı Sistem Hattı'nın proje çalışmalarını tamamladık. İstanbul Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metrosu ve Van Şehir Hastanesi Belediye Tramvayı'nda proje çalışmalarımız ise hâlen devam ediyor."