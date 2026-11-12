https://anlatilaninotesi.com.tr/20261112/yavuz-sultan-selim-koprusunden-gececek-demir-yolu-projesi-icin-onemli-adim-atildi--1110292537.html
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesi için önemli adım atıldı: İlk teklifler alındı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesi için önemli adım atıldı: İlk teklifler alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale süreci kapsamında ilk teklifler alındı. İhale için 25 teklif verildi. 12.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-12T12:56+0300
2026-11-12T12:56+0300
2026-11-12T13:00+0300
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçecek olan İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına yönelik ihale süreci başladı. Projesinin hayata geçirilmesi için ilk teklifler alındı. İhaleye Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla 25 teklif geldi. Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan proje tamamlandığında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlanacak. 25 teklif geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığına işaret ederek, "İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale süreci kapsamında ilk teklifleri dün aldık. İhaleye yerli ve yabancı firmalar ilgi gösterdi. İhalede, Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla 25 teklif geldi." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecekGebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan projenin, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:Yılda 33 milyon yolcu taşıyacakUraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini bildirdi.Yeni demir yolu hattının Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Hattımızın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz."
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abdulkadir uraloğlu, yavuz sultan selim köprüsü, demiryolu, tren
abdulkadir uraloğlu, yavuz sultan selim köprüsü, demiryolu, tren
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesi için önemli adım atıldı: İlk teklifler alındı
12:56 12.11.2026 (güncellendi: 13:00 12.11.2026)
İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale süreci kapsamında ilk teklifler alındı. İhale için 25 teklif verildi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçecek olan İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına yönelik ihale süreci başladı. Projesinin hayata geçirilmesi için ilk teklifler alındı. İhaleye Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla 25 teklif geldi. Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan proje tamamlandığında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığına işaret ederek, "İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin hayata geçirilmesi için ihale süreci kapsamında ilk teklifleri dün aldık. İhaleye yerli ve yabancı firmalar ilgi gösterdi. İhalede, Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla 25 teklif geldi." değerlendirmesinde bulundu. Uraloğlu, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını bildirdi.
125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecek
Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan projenin, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"İhale kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demir yolu inşa edilecek. Projemiz kapsamında 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü ve viyadük ile 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel inşa edeceğiz. Hat, Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demir yolu ağını güçlendireceğiz."
Yılda 33 milyon yolcu taşıyacak
Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini bildirdi.
Yeni demir yolu hattının Asya ile Avrupa arasındaki yük taşımacılığı açısından da stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Hattımızın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz."