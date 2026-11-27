https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/son-dakika-haberleri-ingilterenin-en-buyuk-bankalarindan-lloydsta-buyuk-kesinti-mobil-uygulama-coktu-1110640727.html

İngiltere'de dijital kriz: Lloyds'un uygulaması çöktü, devlet sistemlerinde 'siber' alarm

İngiltere'de dijital kriz: Lloyds'un uygulaması çöktü, devlet sistemlerinde 'siber' alarm

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds'ta yeni bir büyük kesinti yaşandı. Müşteriler cuma sabahı hesaplarına giriş yapamadı. Banka, sorunun giderilmesi... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T14:08+0300

2026-11-27T14:08+0300

2026-11-27T14:30+0300

dünya

fiat chrysler automobiles (fca)

i̇ngiltere

banka

banka hesabı

çöküş

kesinti

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İngiltere'nin en büyük bankalarından biri olan Lloyds'un internet bankacılığı ve mobil uygulamasında bugün TSİ ile 13.56'da büyük bir kesinti yaşandı. Hesaplarına girmeye çalışan çok sayıda müşteri farklı hata mesajlarıyla karşılaştı.İngiliz basınında yer alan son dakika haberlere göre haberine göre müşterilerin gördüğü bir uyarıda banka, bazı kullanıcıların internet bankacılığına ve uygulamaya girişte sorun yaşadığını kabul etti. Lloyds aynı mesajda yaşanan aksaklık için özür diledi ve hizmetlerin en kısa sürede normale döndürülmesi için çalışıldığını belirtti.Devlet sistemlerinin bazı çevrimiçi hizmetleri kapatıldıAynı gün Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı (DWP), sistemlerini etkileyen bir "siber olay" tespit ettiğini duyurdu ve önlem amacıyla bazı çevrimiçi hizmetleri kapattı. Emeklilere yönelik hizmetler, Universal Credit ve PIP başvuruları ile vefat bildirimi için kullanılan "Tell Us Once" sistemi etkilenenler arasında. Bakanlık, düzenli emeklilik ve sosyal yardım ödemelerinin aksamayacağını açıkladı.'Teknik problem kaynaklı' deniliyorLlyods bankasından kullanıcılara gösterilen bir başka mesajda ise sorunun "teknik problemlerden" kaynaklandığı söylendi. Müşterilere oturumu kapatıp yeniden açmaları tavsiye edildi. Ancak bu yöntem en azından bazı kullanıcılar için sorunu çözmedi.İngiliz yetkililerin 2 hafta önceki uyarısıİngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) Başkanı Nikhil Rathi, 10 Kasım’da artan siber saldırılar nedeniyle vatandaşlara birden fazla banka hesabı bulundurmalarını tavsiye etmişti. Rathi, bankacılık hizmetlerinde yaşanabilecek kesintiler karşısında insanların paralarına erişimlerini sürdürebilmeleri için alternatif bir hesaplarının olması gerektiğini söylemişti.Rathi, "Kendinize şu soruyu sorun: Örneğin birden fazla hesabınız var mı? Tek bir hizmet sağlayıcınız devre dışı kalırsa alternatif bir seçeneğiniz var mı? Çünkü bu tür olayların yaşanmasını tamamen önleyemeyebiliriz" şeklinde konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdde-teknoloji-kesintileri-kiyamet-endisesini-korukledi-halk-stok-yapmaya-basladi-1110489280.html

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fiat chrysler automobiles (fca), i̇ngiltere, banka, banka hesabı, çöküş, kesinti