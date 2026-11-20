https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/abdde-teknoloji-kesintileri-kiyamet-endisesini-korukledi-halk-stok-yapmaya-basladi-1110489280.html

ABD'de teknoloji kesintileri 'kıyamet' endişesini körükledi: Halk stok yapmaya başladı

ABD'de teknoloji kesintileri 'kıyamet' endişesini körükledi: Halk stok yapmaya başladı

Sputnik Türkiye

Büyük sistemlerin arızalanması ve bu arızalara ilişkin açıklamaların yetersiz kalması üzerine bazı Amerikalılar, stok yapmaya ve daha önce akıllarına bile gelmeyen acil durumlara karşı hazırlık yapmaya başladı.

2026-11-20T13:32+0300

2026-11-20T13:32+0300

2026-11-20T13:32+0300

dünya

abd

kıyamet günü

kesinti

hazırlık

ulusal güvenlik kurumu (nsa)

ulusal güvenlik ajansı

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ABD'de Microsoft, havacılık sistemleri, ödeme altyapıları ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) dahil çeşitli kurum ve hizmetlerde yaşanan kesintiler, halk arasında endişeyi artırdı. Açıklamaların yetersiz kaldığını düşünen bazı Amerikalılar, elektrik kesintisi ve temel hizmetlerin durması gibi olası krizlere karşı gıda, su, jeneratör ve diğer acil durum malzemelerini stoklamaya başladı.Washington Post'un haberine göre, peş peşe yaşanan ve ilk bakışta birbiriyle bağlantısız görünen teknik arızalar, ABD'de geniş çaplı bir kriz ihtimaline ilişkin endişeleri körükledi. Bazı vatandaşlar elektrik şebekesinin çökmesi, uzun süreli kesintiler ve daha geniş çaplı acil durum senaryolarına karşı hazırlık yaparken, sosyal medya platformlarında da kriz anında ihtiyaç duyulabilecek malzemelere ilişkin tavsiyeler paylaşılmaya başlandı.Kurmalı radyo ve şişe su stoğuIndiana eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki bilişim uzmanı ve beş çocuk annesi Korrie Roth, Microsoft Outlook'taki kesintinin ardından uçuşların durması, Apple Pay'in çalışmaması ve NSA'nın da bir kesinti yaşadığını bildirmesi üzerine hazırlık yapmaya başladığını söyledi. Roth, kurmalı radyo ve şişe su satın aldığını, babasının da Microsoft kesintisi sırasında taşınabilir jeneratör aldığını belirtti.Roth, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşananlara ilişkin her şeyin yolunda olduğu yönündeki açıklamalarının kendisini rahatlatmadığını ifade ederek, hükümetin halkın endişelerini küçümsediğini düşündüğünü söyledi.'Tesadüfse tarihin en büyük tesadüfü'Kesintilerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin tartışmalar siyasi alana da taşındı. Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, Amerikan halkının yaşanan kesintiler konusunda kendisine tüm hikayenin anlatılmadığını düşündüğünü belirterek şirketler ve federal kurumlardan şeffaflık talep etti.Trump yönetimi ise kesintiler arasında bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını savunuyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, insanların endişelerini anladığını ancak hükümetin kesintileri birbirine bağlayan herhangi bir kanıta sahip olmadığını söyledi.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton da Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'ndeki oturumda, kesintilerin bakım çalışmaları ve teknik değişikliklerden kaynaklanan birbirinden ayrı olaylar olduğunu, koordineli ya da devlet destekli bir saldırı söz konusu olmadığını belirtti.Avrupa'daki hazırlık çağrılarıAmerikan basınına göre, ABD yönetiminin endişeleri yatıştırmaya çalıştığı bir dönemde Avrupa ülkeleri de vatandaşlarını olası krizlere karşı hazırlıklı olmaya teşvik ediyor.İngiltere hükümeti ekim ayında, halkın en az üç gün yetecek kadar su ve gıda stoklamasını tavsiye eden 'Be Ready' kampanyasını başlatırken, Avrupa Komisyonu'nun geçen yıl açıkladığı hazırlık stratejisi de vatandaşların en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılayabilmesini hedefliyor. Bu kapsamda gıda, su, jeneratör ve ilaç gibi malzemelerin bulundurulması öneriliyor.

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abd, kıyamet günü, kesinti, hazırlık, ulusal güvenlik kurumu (nsa), ulusal güvenlik ajansı