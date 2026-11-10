https://anlatilaninotesi.com.tr/20261110/ingilterede-vatandaslara-siber-saldiri-uyarisi-ikinci-banka-hesabi-acin-1110242673.html

İngiltere'de vatandaşlara siber saldırı uyarısı: İkinci banka hesabı açın

İngiltere'de vatandaşlara siber saldırı uyarısı: İkinci banka hesabı açın

Sputnik Türkiye

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) Başkanı Nikhil Rathi, artan siber saldırılar nedeniyle vatandaşlara birden fazla banka hesabı bulundurmalarını... 10.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-10T16:40+0300

2026-11-10T16:40+0300

2026-11-10T16:40+0300

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İngiltere'de finansal düzenleyici kurum Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) Başkanı Nikhil Rathi, artan siber saldırıların bankacılık hizmetlerinde kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.The Times gazetesinde yer alan açıklamalarına göre Rathi, vatandaşların olası bir siber saldırı veya hizmet kesintisi durumunda paralarına erişimlerini kaybetmemek için birden fazla bankada hesap bulundurmayı değerlendirmesi gerektiğini belirtti.Siber saldırılar finans sektöründe endişeleri artırıyorİngiltere'de siber güvenlik endişeleri, son dönemde art arda yaşanan saldırıların ardından yeniden gündeme geldi.Son olarak, dünya genelindeki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'inin çalışmasında kullanılan PHP programlama dilinde bir güvenlik açığı tespit edildi. Bu gelişme, geçen yılın ortalarından bu yana perakende sektöründeki işletmeleri hedef alan siber saldırıların ardından geldi.Avrupa'da siber saldırı alarmıFransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, ekim ayından bu yana Avrupa'nın farklı ülkelerine yayılan bir dizi güvenlik olayının parçası olarak gündeme geldi. Marketlerin yanı sıra kan ve plazma depolama tesisleri de saldırıların hedefi olurken, aynı dönemde Avrupa'da uçuşları aksatan sahte bomba ihbarları ve medya kuruluşlarına yönelik tehditler yaşandı.Fransa'daki ilk saldırı: 11-12 Ekim'de Fransa'da yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar, uzaktan yönetilen sistemlere müdahale ederek buzdolabı ve dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirdi. Bazı mağazalarda sıcaklıkların 50 dereceye kadar yükseldiği, tonlarca gıdanın bozulduğu bildirildi. Saldırıda özellikle eski ve güvenlik güncellemeleri yapılmamış Danfoss sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.Avrupa'ya yayılan ikinci dalga: 2 Kasım'da Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Estonya, Finlandiya ve diğer Avrupa ülkelerindeki marketlerin soğutma sistemleri de hedef alındı. İrlanda'da SuperValu zincirinin 13 mağazası saldırıdan etkilendi. Bazı işletmeler bozulma riski taşıyan soğuk ve donmuş gıdaları satıştan çekti.Kan depoları da hedef oldu: Kasım ayının ilk haftasında Fransa'da üç kan ve plazma depolama tesisinin soğutma ekipmanlarına da siber saldırı düzenlendi. Saldırganların sıcaklık ayarlarını değiştirmeye çalıştığı, ancak izleme sistemlerinin müdahaleyi tespit etmesi üzerine kan ve plazma ürünlerinin güvenli alanlara taşındığı bildirildi. Yetkililer, stokların zarar görmediğini ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmadığını açıkladı.Birçok uçuşta bomba ihbarıSiber saldırılarla aynı hafta Avrupa'da çok sayıda yolcu uçağına yönelik sahte bomba ihbarları da uçuş trafiğini aksattı. Bazı uçakların rotaları değiştirildi, bazıları ise savaş uçakları eşliğinde iniş yaptı. Yapılan kontrollerde patlayıcıya rastlanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/son-dakika-haberleri-fransa-supermarketlerin-buzdolaplarina-yonelik-siber-saldiridan-iran-devrim-muhafizlarini-sorumlu-1110223650.html

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