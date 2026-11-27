https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/mustafa-sarigulun-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1110636689.html
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Sputnik Türkiye
Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı'na gönderildi. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T12:06+0300
2026-11-27T12:06+0300
2026-11-27T12:54+0300
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Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme olmak üzere beş ayrı suçlama bulunuyor.Dokunulmazlığının kaldırılması talep edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve 3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması için daha önce hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilen fezleke, Meclis Başkanlığına gönderildi.Fezleke, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/mustafa-sarigul-hakkinda-hazirlanan-fezlekenin-detaylari-ortaya-cikti-1110517474.html
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mustafa sarıgül, tbmm, dokunulmazlık
mustafa sarıgül, tbmm, dokunulmazlık
Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12:06 27.11.2026 (güncellendi: 12:54 27.11.2026)
Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM Başkanlığı'na gönderildi.
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme olmak üzere beş ayrı suçlama bulunuyor.
Dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve 3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması için daha önce hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilen fezleke, Meclis Başkanlığına gönderildi.
Fezleke, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.