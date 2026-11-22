https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/mustafa-sarigul-hakkinda-hazirlanan-fezlekenin-detaylari-ortaya-cikti-1110517474.html

Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekenin detayları ortaya çıktı

Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan fezlekenin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden fezlekenin ayrıntıları belli oldu. Fezlekede... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T16:13+0300

2026-11-22T16:13+0300

2026-11-22T16:13+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında hazırlanan ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep eden fezlekenin detayları ortaya çıktı.'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'çocuğun cinsel istismarı', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'haksız mal edinme' suçlamalarının yer aldığı fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.Memur ve Parlamenterler Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sarıgül'ün 2005-2024 yılları arasında farklı kişilere yönelik eylemleri ve mali ilişkileri incelendi.Fezlekede zincirleme nitelikli cinsel saldırı suçuFezlekede, Sarıgül'ün 2021-2024 yılları arasında B.Ö.D'ye yönelik eylemlerinin, kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme nitelikli cinsel saldırı suçunu oluşturduğu değerlendirildi.Sarıgül'ün 2011 ve öncesinde G.B'ye, 2014 ve öncesinde M.B'ye, 2005-2006 yıllarında ise C.D'ye yönelik eylemlerinin de belediye başkanlığı nüfuzunun kötüye kullanılması suretiyle zincirleme çocuğun cinsel istismarı kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.Fezlekede mağdurların ifadelerine de yer verildi. B.Ö.D, Sarıgül'ü Şişli Belediye Başkanlığı döneminde düzenlenen gençlik kamplarında tanıdığını, 2015'te ekibinde çalışmaya başladığını ve 2021'den itibaren cinsel amaçlı müdahalelere maruz kaldığını ileri sürdü. Ayrıca 2024'te basına yansıyan görüntülerin ardından konuşmaması için cezai şart içeren bir belge imzalatıldığını ve çocuğunun geleceği gerekçesiyle kendisine 150 bin dolar ödendiğini iddia etti.C.D. ise 2005'te Şişli Belediyesinde çalışmaya başladığını, Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminde makam odasının arkasındaki odada masaj yaptırıldığını ve yaşanan olayları anlatarak Sarıgül'ün taleplerini karşılamayanların görev yerlerinin değiştirildiğini öne sürdü. Diğer mağdurlar M.B. ve G.B. de gençlik kampları ve belediyedeki temaslar sırasında Sarıgül'ün fotoğraf çektirilirken kendilerine yönelik fiziksel müdahalelerde bulunduğunu öne sürdü.Fezlekede mal varlığı iddialarıFezlekede, Sarıgül'ün mal varlığı edinim sürecinde usulsüzlükler yapıldığı, taşınır ve taşınmazların yakınları ile çalışma arkadaşları adına kaydedildiği ve daha sonra Altınbaş ailesi fertlerine ve çeşitli şirketlere devredildiği iddialarına yer verildi.Altınbaş ailesine ait faktoring şirketleri üzerinden yurt içi ve yurt dışına para transferleri yapıldığı, Avrupa ülkelerine mal varlığı çıkarıldığı ve İsviçre'deki iki bankada nakit tutulduğu belirtildi.Sarıgül ve yakınlarının yerli ve yabancı şirketlerle ilişkilerinin de incelendiği fezlekede, yurt dışında kurulan şirketler grubunun North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile 80 milyon euroluk yatırım sözleşmesi dahil çeşitli anlaşmalar yaptığı aktarıldı.Ayrıca Sarıgül ve bir banka şube müdürünün katıldığı çevrim içi toplantıda, kamu gücü kullanılarak 1 milyar euroluk fonun kredi yöntemiyle yurt dışına getirileceğinin ifade edildiği kaydedildi. Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, ekspertiz değeri 32 milyon euro olan yalı satışına karşılık yurt dışından gönderilen 100 milyon euroluk havalenin yabancı banka tarafından bloke edildiği belirtildi.Blokenin çözülmesi için de İngiliz siciline kayıtlı teknenin 1.5 milyon euro karşılığı devredilmesine rağmen bedelin ödenmediği ve blokenin kalkmadığı belirlendi. Bu suç kapsamında Sarıgül'ün kamu gücü ve yetkisini kullanarak usulsüz mal edindiği, haksız kazançları aklamak ve ticari sisteme dahil etmek amacıyla suç örgütü kurup yönettiği kaydedildi. Söz konusu eylemlerin 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'haksız mal edinme' suçlarını oluşturduğu belirtildi.Dokunulmazlığının kaldırılması istendiFezlekenin sonuç bölümünde, Sarıgül hakkında belirtilen suçlamalar kapsamında soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için Anayasa'nın 83'üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine varıldığı bildirildi.Hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/mustafa-sarigul-hakkinda-fezleke-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-istendi-1110493687.html

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