https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ispanyada-secim-kampanyasi-sona-eriyor-ulke-hafta-sonu-genel-secimlere-gidecek-1110643960.html

İspanya'da seçim kampanyası sona eriyor: Ülke, hafta sonu genel seçimlere gidecek

İspanya'da seçim kampanyası sona eriyor: Ülke, hafta sonu genel seçimlere gidecek

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kamuoyu yoklamalarında rakiplerinin önde görünmesine rağmen pazar günü yapılacak erken genel seçimde sol partilerin çoğunluğu... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T16:09+0300

2026-11-27T16:09+0300

2026-11-27T16:09+0300

dünya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

halk partisi (i̇spanya) (pp)

halk partisi (pp)

madrid

alberto nunez feijoo

i̇spanya

erken seçim

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İspanya'da siyasi partiler, pazar günü düzenlenecek erken genel seçim öncesinde kampanyalarını cuma akşamı yapılacak son mitinglerle tamamlamaya hazırlanıyor. İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, kamuoyu yoklamalarında rakiplerinin önde görünmesine rağmen sol partilerin seçimden çoğunlukla çıkacağına inandığını söyledi.SER radyosuna konuşan Sanchez, anket sonuçlarının yayımlanmasının yasak olduğu seçim döneminde, partisinin kendi verilerinin Sosyalistlerin en fazla oyu alacağını gösterdiğini ifade etti. Küçük sol partilerin desteğiyle yeniden başbakan olabileceğini savunan Sanchez, sol seçmenin sandığa yoğun katılımının çoğunluğu elde etmek açısından belirleyici olacağını belirtti.Seçim öncesinde yayımlanan son anketlerin büyük bölümü ise muhafazakar Halk Partisi (PP) ile Vox arasında kurulabilecek ittifakın avantajlı olduğunu gösteriyordu. İki parti, sekiz yıldır iktidarda bulunan Sanchez'i görevden uzaklaştırmayı hedefliyor.Dört partinin katıldığı tartışmada karşılıklı suçlamalarSanchez, perşembe akşamı PP lideri Alberto Nunez Feijoo, Vox lideri Santiago Abascal ve Geniş Cephe'nin adayı Ada Colau ile katıldığı dört partili tartışmada muhalefet liderlerine yönelik eleştirilerini artırdı.Sanchez ve Colau, Feijoo ile Abascal'ın önerilerini “geçmişe dönüş” olarak nitelendirdi. İkili ayrıca Abascal'ı tartışma sırasında kadına yönelik şiddeti kınamayı reddetmekle eleştirdi.Colau ise Feijoo'nun kendisinden “küçük sessiz kadın” diye söz etmesine tepki gösterdi. Feijoo, bu ifadeyi Colau'nun 2024'teki ölümcül seller karşısında hükümetin tutumunu yeterince eleştirmediğini savunurken kullandı. Daha sonra sözlerinin birilerini rahatsız etmesi halinde geri çekebileceğini söyleyen Feijoo, rakiplerini “tiyatro yapmakla” suçladı.Partiler son mitinglerini düzenleyecekSiyasi partilerin cuma akşamı düzenleyeceği mitinglerle seçim kampanyası sona erecek. Sosyalistler ve Geniş Cephe Madrid'de, Halk Partisi Sevilla'da, Vox ise Valencia'da miting yapacak.İspanya'da seçimden önceki gün “düşünme günü” olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda seçim arifesinde kampanya faaliyetleri, mitingler ve siyasi reklamlar yasaklanıyor. Seçmenlere oy tercihlerini değerlendirmeleri için süre tanınıyor.İspanya'da erken seçim kararı neden alındı?İspanya'da erken seçim kararının arka planında, ülkede uzun süredir devam eden konut krizi ve bu konuda hükümetin parlamentoda yaşadığı anlaşmazlıklar da bulunuyor. Tartışmalar, Madrid'de 71 yıldır aynı evde yaşayan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal'ın 23 Eylül'de evinden tahliye edilmesiyle daha da büyüdü.Dört kez ertelenen tahliye işleminin sonuncusunda polis, tekerlekli sandalye kullanan Abascal'ı sedyeyle evinden çıkardı. Olayın görüntüleri kamuoyunda tepkiye yol açarken, binlerce kişi Madrid başta olmak üzere farklı kentlerde düzenlenen gösterilerde artan kiraları, konut yetersizliğini ve tahliyeleri protesto etti. Abascal'ın durumu, ülkedeki barınma sorununa ilişkin tartışmaların sembollerinden biri haline geldi.Abascal'ın tahliyesinin ardından Madrid'deki Puerta del Sol Meydanı'nda başlayan çadır eylemi haftalarca sürdü. Abascal, tahliyesinden yaklaşık iki hafta sonra, 7 Ekim'de hastanede hayatını kaybetti. Evine yeniden dönebilmesi için sekiz yıllık kira sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varılmış olsa da sözleşmeyi imzalayamadan yaşamını yitirdi.Protestoların büyüdüğü dönemde Sanchez hükümeti, tahliyelere karşı korumayı genişletmeyi ve kiracılara yönelik güvenceleri artırmayı amaçlayan iki acil konut düzenlemesini parlamentoya sundu. Ancak Halk Partisi (PP), Vox ve Katalonya merkezli Junts partisinin karşı oyları nedeniyle düzenlemeler 1 Ekim'de parlamentodan geçmedi.Sanchez, 5 Ekim'de erken genel seçim kararı aldığını duyurdu. Hükümetin parlamentoda gerekli desteği sağlayamaması ve konut krizi etrafında büyüyen toplumsal tepki, seçim kararının öne çıkan gerekçeleri arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ispanyada-sanchez-hukumeti-dustu-ulke-erken-secime-gidiyor-1109292754.html

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i̇spanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez, halk partisi (i̇spanya) (pp), halk partisi (pp), madrid, alberto nunez feijoo, i̇spanya, erken seçim