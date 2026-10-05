https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/ispanyada-sanchez-hukumeti-dustu-ulke-erken-secime-gidiyor-1109292754.html

İspanya'da Sanchez hükümeti düştü: Ülke erken seçime gidiyor

İspanya'da Sanchez hükümeti düştü: Ülke erken seçime gidiyor

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin sunduğu kritik konut yasası tasarısının parlamentoda reddedilmesinin ardından meclisi feshederek 29 Kasım için erken... 05.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-05T10:42+0300

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2026-10-05T10:42+0300

dünya

i̇spanya

avrupa

seçim

yılsonu2026

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Avrupa siyasetinde tüm dengeleri değiştirebilecek sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, partisinin çözüm umudu olarak sunduğu yeni konut yasası önerisinin meclisten geçememesi üzerine tarihi bir hamle yaptı. Hükümetin yasama gücünü kaybettiğini ve sistemin tıkandığını işaret eden Başbakan Sanchez, İspanya parlamentosu'nu resmen feshettiğini duyurdu. Hükümet cephesi, krizden çıkış yolu olarak erken seçim kartını masaya sürdü ve tarih olarak 29 Kasım gününü teklif etti.Konut paketi fiyaskosu bardağı taşıran son damla olduÜlke genelinde evden çıkarmaların artması ve rekor seviyelere ulaşan kira fiyatlarına karşı kamuoyunda büyüyen öfkeyi dindirmeyi hedefleyen konut paketi, hükümetin en önemli can simitlerinden biriydi. Ancak bu hayati paketin mecliste reddedilmesi, liberal tabanın vazgeçilmez gördüğü yasaların artık onaylanamadığını ve hükümetin fiilen felç olduğunu tüm ülkeye ilan etti.Öte yandan, Avrupa siyaset sahnesinde kurnaz bir taktikçi olarak bilinen Sanchez'in, bu ağır yenilgiyi stratejik bir silaha dönüştürmeyi planladığı konuşuluyor. Siyasi analistlere göre; anketlerde Sosyalist Partisi'ni geride bırakan muhafazakar rakiplerine karşı zemin kaybeden Başbakan, konut krizini kampanya odağına yerleştirerek dağılan sol tabanını erken seçim sürecinde yeniden tek çatı altında toplamayı hedefliyor.Yolsuzluk i̇ddiaları ve göç dalgası hükümeti sarstıAvrupa'nın en uzun süre görevde kalan liderlerinden biri olan Sanchez; yenilenebilir enerjiye verdiği destek, kapsayıcı göç politikaları ve İran konusunda Trump yönetimine karşı sergilediği küresel duruşla sol kesim için bir sembol haline gelmişti. Fakat İspanyol hükümeti, son aylarda içeride aşılamayan siyasi türbülansların merkezinde yer alıyordu.Başbakanın içerideki popülaritesi, ilk olarak en yakın çevresine yöneltilen ciddi yolsuzluk suçlamalarıyla büyük yara aldı. Bu sarsıntının hemen ardından, Kuzey Afrika'daki bir İspanyol toprağına on binlerce göçmenin ani akınıyla tetiklenen derin göç krizi baş gösterdi. Peş peşe gelen bu yıpratıcı süreçlerin üzerine konut yasasının meclisten dönmesi, Pedro Sanchez'i otoritesine yönelik ciddi bir meydan okumayla baş başa bıraktı. Tüm bu baskıların gölgesinde Sanchez, siyasi kaderini tayin etmek üzere ülkesini 29 Kasım'da sandık başına gitmeye çağırdı.

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