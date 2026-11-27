https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/fedden-piyasalari-hareketlendirecek-sinyal-turkiye-nasil-etkilenecek-1110640009.html

FED'den piyasaları hareketlendirecek sinyal: Türkiye nasıl etkilenecek?

FED'den piyasaları hareketlendirecek sinyal: Türkiye nasıl etkilenecek?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Figen Yıldırım, FED'in faiz artışı sinyalini Sputnik Türkiye’ye değerlendirdi. Yıldırım, ABD’de olası faiz artışlarının doları güçlendirerek... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T14:07+0300

2026-11-27T14:07+0300

2026-11-27T14:07+0300

ekonomi̇

fed

faiz

fed faiz kararı

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FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller’ın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışını gündeme getirmesi, küresel piyasalarda para politikasının yönüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Enflasyonun dirençli kalması halinde 50 baz puanlık artışın da ihtimal dahilinde görülmesi, faiz indirimlerinin beklendiği bir dönemde yeniden parasal sıkılaşma olasılığını gündeme taşıdı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) olası faiz artışlarının küresel piyasalar, altın ve emtia fiyatları ile Türkiye ekonomisine etkilerini Sputnik Türkiye’ye değerlendiren Prof. Dr. Figen Yıldırım, tek bir FED üyesinin açıklamasının kesinleşmiş bir politika kararı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti.FED’in faiz artışı sinyali küresel piyasalar için ne anlama geliyor?Asıl önemli gelişmenin faiz artışının büyüklüğünden ziyade para politikasının yön değiştirme ihtimali olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu durumun uluslararası sermaye hareketlerini, yatırımcı davranışlarını ve küresel finansal piyasaların fiyatlama mekanizmalarını değiştirebileceğini ifade etti:“Tek bir FED üyesinin açıklamasını kesinleşmiş bir para politikası kararı olarak değerlendirmemek gerekiyor.Burada asıl önemli olan faiz artışının büyüklüğünden ziyade para politikasının yön değiştirme ihtimalidir. Faiz indirimlerinin beklendiği bir ortamdan yeniden faiz artırımlarının konuşulduğu bir döneme geçilmesi, küresel finansal piyasaların fiyatlama mekanizmalarını, yatırımcı davranışlarını ve uluslararası sermaye hareketlerini değiştirebilir. ABD ekonomisinde bugün yalnızca talep kaynaklı değil, arz kaynaklı ve yapısal enflasyon unsurlarıyla da karşı karşıyayız. Trump yönetiminin korumacı ticaret politikaları, Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik gümrük tarifelerinin artırılması ihtimali, enerji güvenliği, jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması enflasyon üzerindeki baskıyı artırıyor.FED faiz artırarak talebi kontrol edebilir. Ancak faiz artırarak enerji üretemez, lojistik maliyetlerini doğrudan düşüremez veya ticaret savaşlarını sona erdiremez.“‘Yüzde 2 enflasyon hedefinde ısrar resesyon riskini artırabilir’Yıldırım, FED’in yüzde 2’lik enflasyon hedefini korumasının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin de tartışılması gerektiğini belirtti:“Bu noktada fon yöneticisi Bill Ackman'ın FED'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinde ısrar etmesinin ABD ve dünya ekonomisini resesyona sürükleyebileceği, mevcut küresel koşullarda yüzde 3'lük bir hedefin daha gerçekçi olabileceği yönündeki açıklaması da önemli bir tartışmayı gündeme getiriyor. Bununla birlikte enflasyon hedefinin yukarı yönlü değiştirilmesi, FED'in kurumsal güvenilirliği ve uzun vadeli enflasyon beklentileri açısından da riskler taşıyor.Dolayısıyla FED'in karşı karşıya olduğu temel sorun, fiyat istikrarı ile ekonomik büyüme arasında denge kurabilmek. Enflasyonla mücadele ederken ekonomiyi resesyona sürüklememek gerekiyor. Özellikle ekonomik büyümenin yavaşladığı ancak enflasyonun yüksek kaldığı bir stagflasyon ortamı, 2027 yılı açısından önemli küresel risklerden biri olabilir.Finansal piyasaların mevcut durumuna baktığımızda ise zaten oldukça kırılgan bir yapı görüyoruz. Yapay zekâ şirketlerinin değerlemelerine ilişkin kaygılar küresel hisse senedi piyasalarında sert dalgalanmalara neden oluyor. Yıl sonu pozisyon kapamaları ve kaldıraçlı işlemlerin tasfiyesi de finansal kırılganlığı artırabilir. FED'in faiz artırması, özellikle gelecekteki büyüme ve kârlılık beklentileri üzerinden değerlenen teknoloji şirketlerinin piyasa değerleri üzerinde ilave baskı oluşturabilir. Çünkü faizlerin yükselmesi, gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değerini düşürür.”‘FED’in faiz artırması altın fiyatlarını kısa vadede baskılayabilir’FED’in faiz politikası, küresel altın ve emtia piyasaları açısından da belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Yıldırım, faiz artışlarının altın fiyatları üzerinde reel faizler, doların değeri, küresel likidite ve ekonomik büyüme beklentileri üzerinden baskı oluşturabileceğini ifade etti:‘Gümüş ve bakırda küresel büyüme belirleyici olacak’Altın, gümüş ve bakırın aynı dinamiklerle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, gümüşün hem yatırım aracı hem de endüstriyel hammadde niteliği taşıdığına dikkat çekti:“Gümüşü ise altından farklı değerlendirmek gerekiyor. Gümüş hem bir yatırım aracı hem de endüstriyel hammaddedir. Güneş panelleri, elektronik, elektrikli araçlar ve enerji dönüşümü açısından önemli bir girdidir. Bu nedenle küresel ekonomik yavaşlamaya karşı altından daha hassas olabilir. Bakır da benzer şekilde sanayi üretiminin, altyapı yatırımlarının ve küresel büyümenin önemli öncü göstergelerinden biridir. FED'in parasal sıkılaşması küresel ekonomik faaliyetleri yavaşlatırsa bakır ve diğer endüstriyel metaller üzerinde talep kaynaklı baskı oluşabilir.”Petrol fiyatlarında ise FED kararlarının yanı sıra ABD-İran gerilimi, küresel arz politikaları, enerji güvenliği ve Çin ekonomisinin büyüme performansının belirleyici olacağını ifade etti:“Petrol fiyatlarında ise FED kararlarının yanı sıra ABD-İran gerilimi, küresel arz politikaları, enerji güvenliği ve Çin ekonomisinin büyüme performansı belirleyici olacaktır. ABD-İran arasındaki tansiyon devam etmesine rağmen Brent petrolün son paylaşılan verilerde 87 dolar civarında seyretmesi, piyasaların küresel talepteki yavaşlama ihtimalini de dikkate aldığını düşündürüyor.”‘Ons altın düşerken gram altın yükselebilir’Türkiye’deki yatırımcıların altın fiyatlarını değerlendirirken ons altın ile gram altın arasındaki farkı dikkate alması gerektiğini belirten Yıldırım, gram altının hem uluslararası ons altın fiyatına hem de dolar/TL kuruna bağlı olduğunu hatırlattı:“Türkiye'deki yatırımcı açısından ayrıca ons altın ile gram altın arasındaki farkı vurgulamak gerekiyor. Gram altın fiyatı hem uluslararası ons altın fiyatına hem de dolar/TL kuruna bağlıdır. Dolayısıyla FED'in faiz artırması sonucunda ons altın gerilerken dolar/TL yükselirse gram altındaki düşüş daha sınırlı kalabilir. Hatta kur hareketinin büyüklüğüne bağlı olarak ons altın düşerken gram altının yükselmesi de mümkündür.Altın ve emtia fiyatlarını yalnızca FED'in faiz kararları üzerinden değil, küresel likidite, jeopolitik riskler, teknolojik dönüşüm ve arz-talep dengeleri üzerinden bütünleşik olarak değerlendirmek gerekiyor.”‘FED’in faiz artırımı Türkiye’de sermaye çıkışı ve kur baskısı yaratabilir’Yıldırım, ABD’de faizlerin yükselmesinin Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri sermaye hareketleri, döviz kuru, dış finansman maliyetleri, enflasyon ve ekonomik büyüme olmak üzere beş temel kanaldan etkileyebileceğini belirtti:“ABD'de faizlerin yükselmesi dolar cinsi finansal varlıkları daha cazip hale getirir. Uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan ülkelerde aldıkları risk karşılığında talep ettikleri getiri yükselir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına, dolar talebinin artmasına ve yerel para birimleri üzerinde değer kaybı baskısına neden olabilir. Türkiye açısından bu gelişmenin zamanlaması oldukça kritik. Çünkü son günlerde TCMB'nin rezerv pozisyonundaki hızlı erimeyi konuşuyoruz. Bunun yaklaşık 2,5 yılın en düşük seviyesi olduğu belirtiliyor. Burada bahsettiğimiz rakamın TCMB'nin toplam brüt rezervi olmadığını özellikle vurgulamak gerekiyor. Swap ve Hazine döviz mevduatı gibi bilanço kalemlerine ilişkin düzeltmeler içeren analitik bir net yabancı para pozisyonundan söz ediyoruz. Ancak bu pozisyondaki hızlı gerileme, FED kaynaklı olası bir dış finansman şokuna karşı Türkiye'nin hareket alanını daraltabilecek önemli bir gelişme.”‘FED’in faiz artırması TCMB’ye otomatik faiz artırma zorunluluğu getirmez’Türkiye’deki enflasyon beklentilerinin henüz yeterince iyileşmediğini belirten Yıldırım, kasım ayına ilişkin 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı arasında belirgin fark bulunduğunu söyledi:“Türkiye'de enflasyon beklentilerinin henüz yeterince iyileşmediğini görüyoruz. Kasım ayına ilişkin paylaşılan sektörel beklenti verilerinde 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 24,04, reel sektörde yüzde 31,70, hanehalkında ise yüzde 43,24 seviyesinde bulunuyor. Piyasa katılımcıları ile vatandaşların enflasyon beklentileri arasındaki yaklaşık 19 puanlık fark, beklenti yönetimi ve ekonomik güven açısından önemli bir gösterge. FED'in faiz artırması sonucunda doların küresel ölçekte güçlenmesi ve Türkiye'de döviz talebinin artması halinde kur geçişkenliği üzerinden enflasyonla mücadele daha da zorlaşabilir. Bu nedenle FED'in faiz artırması TCMB'ye otomatik olarak faiz artırma zorunluluğu getirmez; ancak faiz indirimleri için mevcut hareket alanını daraltabilir. TCMB açısından üç farklı politika seçeneği gündeme gelebilir. Birincisi faiz indirimlerine ara vererek mevcut sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmek. İkincisi likidite yönetimi, zorunlu karşılıklar ve makroihtiyati tedbirlerle Türk lirasına olan talebi desteklemek. Üçüncüsü ise rezerv kayıplarının hızlanması, döviz talebinin artması ve enflasyon beklentilerinin bozulması halinde yeniden faiz artırımını değerlendirmek. TL cinsi yatırım araçlarına uygulanan stopaj oranlarının yeniden değerlendirilmesi de politika faizini değiştirmeden TL'nin vergi sonrası getirisini destekleyebilecek tamamlayıcı bir maliye politikası aracı olabilir.”‘Türkiye ekonomisi yüksek faiz ile büyüme arasında denge arıyor’Türkiye’nin önündeki temel politika ikileminin rezervleri korumak, Türk lirasına olan talebi desteklemek ve enflasyonla mücadele etmek ile yüksek finansman maliyetleriyle karşı karşıya kalan reel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak arasında olduğunu belirten Yıldırım, olası yeni bir faiz artışının ekonomik etkilerine dikkat çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/petrol-fiyatlarinda-abd-iran-gerilimi-opec-piyasaya-yon-verebilecek-mi-1110637974.html

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fed, faiz, fed faiz kararı