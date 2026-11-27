https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/petrol-fiyatlarinda-abd-iran-gerilimi-opec-piyasaya-yon-verebilecek-mi-1110637974.html

Petrol fiyatlarında ABD-İran gerilimi: OPEC+ piyasaya yön verebilecek mi?

Petrol fiyatlarında ABD-İran gerilimi: OPEC+ piyasaya yön verebilecek mi?

Sputnik Türkiye

Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu, petrol fiyatlarındaki sert dalgalanmaların arkasında ABD-İran hattındaki gelişmelerin ve ABD ekonomisindeki finansal... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T12:27+0300

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2026-11-27T12:27+0300

ekonomi̇

volkan aslanoğlu

i̇ran

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Küresel petrol piyasaları, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle sert fiyat hareketleri yaşamaya devam ediyor. Brent petrol, ekim ayının sonunda 116 doları aşarak zirve seviyeleri görürken kasımın ilk yarısında ortalama 96 dolar civarına geriledi. Ham petrol fiyatlarında yıl başından bu yana kaydedilen yüzde 85’lik yükselişin ardından piyasalar, 29 Kasım’da gerçekleştirilecek OPEC+ toplantısına odaklandı. Petrol fiyatlarındaki hareketliliği Sputnik’e değerlendiren enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu, 2026 boyunca fiyatların seyrinde belirleyici unsurun ABD-İran ilişkileri olduğunu söyledi.‘Petrol fiyatlarında yönü ABD-İran gerilimi belirliyor’Aslanoğlu, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandığı dönemlerde Brent petrolün yükseldiğini, diplomatik yumuşama sinyallerinin ise fiyatları aşağı çektiğini belirterek, ekim sonunda görülen 116 dolarlık seviyenin de jeopolitik beklentilerden kaynaklandığını ifade etti:“ABD-İran ekseni doğrultusunda 2026'nın başından beri bu hatta gerginlik arttıkça Brent yükseldi, yumuşama sinyali geldikçe düştü. Ekim sonundaki 116 dolar, ara seçimden sonra İran'a yeni bir operasyon geleceği beklentisinin fiyatıydı. Seçimin hemen öncesinde iki taraftan diplomasi mesajı gelince fiyattaki o şişkinlik birkaç günde söndü.“‘Hisse senetleri, gümüş, kripto paralar, altın bile aynı anda değer kaybediyor’Petrol fiyatları üzerindeki baskının yalnızca jeopolitik gelişmelerle sınırlı olmadığını vurgulayan Aslanoğlu, son haftalarda ABD piyasalarında yaşanan finansal sıkışıklığın da enerji piyasalarına yansıdığını kaydetti:“Ama son haftalarda tabloya ikinci bir etken eklendi: ABD'deki finansal sıkışıklık. Seçimden bu yana yalnızca borsa değil, her şey düşüyor. Hisse senetleri, gümüş, kripto paralar, altın bile aynı anda değer kaybediyor. Enflasyon yüksek, Fed aralıkta faiz artırmaya hazırlanıyor. Böyle bir ortamda piyasa talebi sorguluyor ve petrol de bu dalgadan payını alıyor.”‘OPEC+ üretim kotalarını uzatabilir ancak eski gücünde değil’Petrol piyasalarının yakından takip ettiği 29 Kasım OPEC+ toplantısında üretim politikalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Aslanoğlu’na göre toplantıdan çıkabilecek en olası sonuç, mevcut üretim kotalarının kısa bir süre daha uzatılması olacak:“OPEC+ pazar günü piyasaya güven vermeye çalışacaktır; en olası sonuç mevcut kotaların kısa bir süre daha uzatılması. Ancak OPEC+ eskisi kadar güçlü değil. BAE gruptan ayrıldı, kalanlar da 2027 kotaları için kapasite pazarlığı yapıyor. Fiyat yapıcı uzun süredir Riyad değil, Washington.”‘Washington da artık eski gücünde değil’ABD’nin petrol piyasaları üzerindeki etkisinin de zayıfladığına işaret eden Aslanoğlu, Trump yönetiminin ara seçimlerde hem Temsilciler Meclisi’ni hem de Senato’yu Demokratlara kaptırmasının hareket alanını daralttığını savundu:“Fakat Washington da artık eski gücünde değil. Trump yönetimi ara seçimde hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu Demokratlara kaptırdı. Elindeki en hızlı araç olan stratejik petrol rezervi 1982'den beri en düşük seviyede; mart ayından bu yana üçte biri eridi ve kullanılabilecek pay neredeyse kalmadı. Yılın başında fiyata yön verebilen yönetim, bugün olayların arkasından savruluyor.”‘2027’de petrol fiyatlarını Fed, Hürmüz ve yapay zeka etkileyebilir’Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarının yönünü belirleyecek gelişmelerin tek bir başlıkla sınırlı kalmayacağını belirten Aslanoğlu, 2027’ye girerken küresel ekonomide çok sayıda belirsizliğin bulunduğunu söyledi:“2027'ye girerken belirsiz olmayan bir başlık yok. ABD ekonomisinin nereye gideceği, Fed'in faiz kararları ve Hürmüz. Bir de yapay zeka var; bugün Amerikan borsasını ve büyüme beklentisini o taşıyor, orada bir çözülme bu ay gördüğümüz gibi petrole kadar uzanıyor. Bunların her biri tek başına petrolün yönünü değiştirebilir. Bu yüzden önümüzdeki dönemde tek bir fiyat tahminine bağlanmak yerine, fiyattaki sert hareketlere dayanıklı hale gelmek lazım.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/husiler-suudi-arabistandaki-petrol-tesislerini-hedef-aldi-karsilikli-saldirilar-tirmaniyor-1110632032.html

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abd

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volkan aslanoğlu, i̇ran, abd, hürmüz boğazı, fed