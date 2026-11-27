https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/dmitriyev-biden-yonetimi-sosyal-medyayi-silah-olarak-kullandi-1110625440.html
Dmitriyev: Biden yönetimi sosyal medyayı ‘silah olarak’ kullandı
Dmitriyev: Biden yönetimi sosyal medyayı ‘silah olarak’ kullandı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, başka... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-27T01:28+0300
dünya
kirill dmitriyev
abd
joe biden
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ulusal güvenlik konseyi
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), salı günü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve USAID çalışanlarının YouTube temsilcileriyle yaptığı yazışmaları yayımladı.Dmitriyev, X’teki paylaşımında “Rusya konusunda YouTube ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında koordinasyon” başlıklı e-postanın, Biden yönetiminin sosyal medyayı ve medya platformlarını diğer ülkelerin işlerine müdahale etmek ve sansür uygulamak için birer silah olarak kullandığına işaret ettiğini belirterek, bu uygulamayı “gizli kötülük” olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, USAID’in faaliyetlerini Şubat 2025’te fiilen askıya almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/lavrov-abd-yaptirimlara-ragmen-rusya-ile-diyaloga-acik-1110615406.html
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kirill dmitriyev, abd, joe biden, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), ulusal güvenlik konseyi, x
kirill dmitriyev, abd, joe biden, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), ulusal güvenlik konseyi, x
Dmitriyev: Biden yönetimi sosyal medyayı ‘silah olarak’ kullandı
01:23 27.11.2026 (güncellendi: 01:28 27.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, başka ülkelerin iç işlerine karışmak ve sansür uygulamak için sosyal medya platformlarını kullandığını belirtti.
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), salı günü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve USAID çalışanlarının YouTube temsilcileriyle yaptığı yazışmaları yayımladı.
Dmitriyev, X’teki paylaşımında “Rusya konusunda YouTube ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında koordinasyon” başlıklı e-postanın, Biden yönetiminin sosyal medyayı ve medya platformlarını diğer ülkelerin işlerine müdahale etmek ve sansür uygulamak için birer silah olarak kullandığına işaret ettiğini belirterek, bu uygulamayı “gizli kötülük” olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, USAID’in faaliyetlerini Şubat 2025’te fiilen askıya almıştı.