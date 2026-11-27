https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/dmitriyev-biden-yonetimi-sosyal-medyayi-silah-olarak-kullandi-1110625440.html

Dmitriyev: Biden yönetimi sosyal medyayı ‘silah olarak’ kullandı

Dmitriyev: Biden yönetimi sosyal medyayı ‘silah olarak’ kullandı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, başka... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T01:23+0300

2026-11-27T01:23+0300

2026-11-27T01:28+0300

dünya

kirill dmitriyev

abd

joe biden

abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid)

ulusal güvenlik konseyi

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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), salı günü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve USAID çalışanlarının YouTube temsilcileriyle yaptığı yazışmaları yayımladı.Dmitriyev, X’teki paylaşımında “Rusya konusunda YouTube ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında koordinasyon” başlıklı e-postanın, Biden yönetiminin sosyal medyayı ve medya platformlarını diğer ülkelerin işlerine müdahale etmek ve sansür uygulamak için birer silah olarak kullandığına işaret ettiğini belirterek, bu uygulamayı “gizli kötülük” olarak nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, USAID’in faaliyetlerini Şubat 2025’te fiilen askıya almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/lavrov-abd-yaptirimlara-ragmen-rusya-ile-diyaloga-acik-1110615406.html

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kirill dmitriyev, abd, joe biden, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), ulusal güvenlik konseyi, x