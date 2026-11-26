https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/lavrov-abd-yaptirimlara-ragmen-rusya-ile-diyaloga-acik-1110615406.html
Lavrov: ABD, yaptırımlara rağmen Rusya ile diyaloğa açık
Lavrov: ABD, yaptırımlara rağmen Rusya ile diyaloğa açık
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin, yaptırımlar ve görüş ayrılıkları sürmesine rağmen Moskova ile... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T17:32+0300
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2026-11-26T17:32+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aleksandr Gorçakov Kamu Diplomasisini Destekleme Vakfı’nın “Gelecek İçin Diyalog” programı katılımcılarıyla bir araya geldi.'Washington diplomatik temaslara istekli'Lavrov, Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin “Avrupa’da uzun zamandır görülmeyen bir siyasi olgunluk” sergilediğini söyledi. Joe Biden döneminde uygulanan yaptırımların uzatıldığını, Trump yönetiminin de Lukoil ve Rosneft’i hedef alanlar dahil yeni yaptırımlar getirdiğini hatırlatan Lavrov, “Süren tüm görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğa açıklar. Dahası, diplomatik ve diğer temaslara ilgi gösteriyorlar” dedi.Lavrov, Washington’un Ukrayna konusunda yürüttüğü diyalogda, Moskova’nın Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditler olarak tanımladığı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin farkında olduğunu ifade etti.‘Avrupa ülkeleri uzun vadeli bir çözümün gerekliliğini reddediyor’Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılmayı talep ettiğini belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin aynı zamanda uzun vadeli bir çözümün gerekliliğini reddettiğini vurguladı.Lavrov, Ukrayna meselesi olmasaydı da Batı’nın Rusya ile eşit ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğine ilişkin mutabakatları uygulamamak için başka bir gerekçe bulacağını belirterek, “Batı her zaman kendi şartlarını dayatmak istedi” dedi.‘Avrupa’nın çiçek açan bahçesi artık çürümeye başladı’Lavrov, Avrupa Birliği’nin eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Avrupa’yı “çiçek açan bir bahçeye”, çevresini ise “balta girmemiş ormana” benzettiği sözlerine atıfta bulundu. Bu benzetmenin Batı’nın yeni sömürgeci politikasını yansıttığını ifade eden Lavrov, Avrupa’nın “çiçek açan bahçesinin” artık “çürümeye başladığını” söyledi. Lavrov, Batı’nın komşularının ve potansiyel ortaklarının çıkarlarını dikkate almadığını belirtti.Uluslararası düzende köklü değişimler yaşandığını ve uzun süre Batı’nın öncülüğünde varlığını sürdüren eski düzenin yerini yeni büyüme merkezlerine bıraktığını kaydeden Lavrov, Avrupa, ABD ve müttefiklerinin artık diğer ülkelere nasıl yaşamaları gerektiğini dayatamayacaklarını, onlarla uzlaşmak zorunda kalacaklarını söyledi.‘Ukraynalı yöneticilerin kendi aralarında Rusça konuşuyor’Lavrov, Rusya’nın yıllar boyunca birçok kez tavizler verdiğini ve anlaşmaya vardığını vurgulayarak, Ukrayna’yı “ulaşılamaz hedefler” için kullanmak isteyenlerin bu adımları neden takdir etmediğini anlamadığını söyledi.Kiev rejimini Rusçayı halka yasaklamakla suçlayan Lavrov, Ukraynalı yöneticilerin kendi aralarında Rusça konuşmasını “her türlü sınırı aşan bir ikiyüzlülük” olarak niteledi. Lavrov, başka hiçbir ülkede bir dilin bu şekilde yasaklanmadığına dikkat çekerek İsrail’de Arapça ve Farsça, İran’da ise İbranice konuşulabildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/zaharovadan-abye-sert-suclama-muzakere-soylemleri-rusyaya-yonelik-saldirganligi-gizleme-amaci-1110615160.html
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sergey lavrov, rusya, abd, avrupa birliği, donald trump, joe biden, batı, ukrayna, lukoil, rosneft, yaptırım
sergey lavrov, rusya, abd, avrupa birliği, donald trump, joe biden, batı, ukrayna, lukoil, rosneft, yaptırım
Lavrov: ABD, yaptırımlara rağmen Rusya ile diyaloğa açık
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin, yaptırımlar ve görüş ayrılıkları sürmesine rağmen Moskova ile diplomatik temas kurmaya istekli olduğunu söyledi. Lavrov, Avrupa’nın ise Ukrayna müzakerelerine katılmak istediğini ancak uzun vadeli bir çözümün gerekliliğini kabul etmediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aleksandr Gorçakov Kamu Diplomasisini Destekleme Vakfı’nın “Gelecek İçin Diyalog” programı katılımcılarıyla bir araya geldi.
'Washington diplomatik temaslara istekli'
Lavrov, Trump’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin “Avrupa’da uzun zamandır görülmeyen bir siyasi olgunluk” sergilediğini söyledi. Joe Biden döneminde uygulanan yaptırımların uzatıldığını, Trump yönetiminin de Lukoil ve Rosneft’i hedef alanlar dahil yeni yaptırımlar getirdiğini hatırlatan Lavrov, “Süren tüm görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğa açıklar. Dahası, diplomatik ve diğer temaslara ilgi gösteriyorlar” dedi.
Lavrov, Washington’un Ukrayna konusunda yürüttüğü diyalogda, Moskova’nın Rusya’nın güvenliğine yönelik tehditler olarak tanımladığı çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğinin farkında olduğunu ifade etti.
‘Avrupa ülkeleri uzun vadeli bir çözümün gerekliliğini reddediyor’
Avrupa’nın Ukrayna müzakerelerine katılmayı talep ettiğini belirten Lavrov, Avrupa ülkelerinin aynı zamanda uzun vadeli bir çözümün gerekliliğini reddettiğini vurguladı.
Lavrov, Ukrayna meselesi olmasaydı da Batı’nın Rusya ile eşit ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğine ilişkin mutabakatları uygulamamak için başka bir gerekçe bulacağını belirterek, “Batı her zaman kendi şartlarını dayatmak istedi” dedi.
‘Avrupa’nın çiçek açan bahçesi artık çürümeye başladı’
Lavrov, Avrupa Birliği’nin eski Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Avrupa’yı “çiçek açan bir bahçeye”, çevresini ise “balta girmemiş ormana” benzettiği sözlerine atıfta bulundu. Bu benzetmenin Batı’nın yeni sömürgeci politikasını yansıttığını ifade eden Lavrov, Avrupa’nın “çiçek açan bahçesinin” artık “çürümeye başladığını” söyledi. Lavrov, Batı’nın komşularının ve potansiyel ortaklarının çıkarlarını dikkate almadığını belirtti.
Uluslararası düzende köklü değişimler yaşandığını ve uzun süre Batı’nın öncülüğünde varlığını sürdüren eski düzenin yerini yeni büyüme merkezlerine bıraktığını kaydeden Lavrov, Avrupa, ABD ve müttefiklerinin artık diğer ülkelere nasıl yaşamaları gerektiğini dayatamayacaklarını, onlarla uzlaşmak zorunda kalacaklarını söyledi.
‘Ukraynalı yöneticilerin kendi aralarında Rusça konuşuyor’
Lavrov, Rusya’nın yıllar boyunca birçok kez tavizler verdiğini ve anlaşmaya vardığını vurgulayarak, Ukrayna’yı “ulaşılamaz hedefler” için kullanmak isteyenlerin bu adımları neden takdir etmediğini anlamadığını söyledi.
Kiev rejimini Rusçayı halka yasaklamakla suçlayan Lavrov, Ukraynalı yöneticilerin kendi aralarında Rusça konuşmasını “her türlü sınırı aşan bir ikiyüzlülük” olarak niteledi. Lavrov, başka hiçbir ülkede bir dilin bu şekilde yasaklanmadığına dikkat çekerek İsrail’de Arapça ve Farsça, İran’da ise İbranice konuşulabildiğini ifade etti.