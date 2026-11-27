https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/akom-tarih-verdi-istanbula-sibirya-soguklari-geliyor-sicakliklar-10-derece-birden-dusecek-1110634544.html

AKOM tarih verdi: İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

AKOM tarih verdi: İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yeni hafta soğuk hava dalgasıyla geliyor. Pazar gününden itibaren sıcaklıklar gerileyecek çarşamba günü 2 dereceye kadar düşecek. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T10:54+0300

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İstanbul önümüzdeki hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Pazar gününden sonra sıcaklıklar düşüyor. Termometreler 2 dereceyi gösterecek yağış da aralıklı olarak etkili olacak. Pazar günü sıcaklıklardaki düşüş başlıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgası uyarısında bulundu. AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklar, pazar gününden itibaren sert düşüş gösterecek. Bugün parçalı bulutlu ve yağışsız geçmesi beklenen İstanbul'da sıcaklıkların 10 ila 16 derece arasında olması öngörülüyor. Cumartesi günü de yağış beklenmezken termometrelerin 10 ila 15 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor. Ancak pazar günü tablo değişecek. Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da aralıklı yağmur başlayacak. Sıcaklıkların 6 ila 11 dereceye gerilemesi, metrekareye 5 ila 12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.Çarşamba gününe dikkat AKOM'un tahminlerine göre yeni haftada İstanbul'da soğuk hava etkisini daha da artıracak. Özellikle çarşamba günü beklenen 2 derecelik en düşük sıcaklıkla birlikte megakentte kış yüzünü iyice gösterecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/meteoroloji-son-tahminlerini-duyurdu-ogleden-sonraya-dikkat-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1110626693.html

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