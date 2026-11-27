https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/meteoroloji-son-tahminlerini-duyurdu-ogleden-sonraya-dikkat-gok-gurultulu-saganak-geliyor-1110626693.html

Meteoroloji son tahminlerini duyurdu: Öğleden sonraya dikkat, gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji son tahminlerini duyurdu: Öğleden sonraya dikkat, gök gürültülü sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Marmara'nın... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T06:25+0300

2026-11-27T06:25+0300

2026-11-27T06:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken Marmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşacakMeteorolojinin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'da 24, Adana'da 22 derece olarak ölçülecek. Erzurum'da ise hava sıcaklığının 4 derece seviyesinde kalması bekleniyor.Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Marmara'da sağanak yağış etkili olacakMarmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Çanakkale ve Kırklareli'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İstanbul ve Bursa'da ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.İç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyorİç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sis ve pus etkili olacak.Görüş mesafesinin düşebileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.MGM tarafından yayımlanan tahminlerde güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı bildirildi.İki denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağını bildirdi.Kuzey Ege'nin kuzeyinde ve Batı Karadeniz'in batısında akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuzey Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde dalga yüksekliğinin 2,5 metreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.Bölge bölge hava durumuMARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/filistin-bayragi-acan-besiktasli-taraftarlar-acar-acmaz-bir-bes-dakika-sonra-bir-anda-ustumuze-1110626347.html

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