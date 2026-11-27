Meteoroloji son tahminlerini duyurdu: Öğleden sonraya dikkat, gök gürültülü sağanak geliyor
06:25 27.11.2026 (güncellendi: 06:47 27.11.2026)
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul'da sağanak yağmur
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Marmara'nın batısında öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olurken iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülecek. İki denizde ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava durumu tahminlerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken Marmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşacak
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Günün en yüksek sıcaklığı Antalya'da 24, Adana'da 22 derece olarak ölçülecek. Erzurum'da ise hava sıcaklığının 4 derece seviyesinde kalması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Marmara'da sağanak yağış etkili olacak
Marmara Bölgesi'nin batısında öğle saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle Çanakkale ve Kırklareli'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul ve Bursa'da ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor
İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sis ve pus etkili olacak.
Görüş mesafesinin düşebileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.
MGM tarafından yayımlanan tahminlerde güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı bildirildi.
İki denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşacağını bildirdi.
Kuzey Ege'nin kuzeyinde ve Batı Karadeniz'in batısında akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuzey Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde dalga yüksekliğinin 2,5 metreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 19°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 19°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 16°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C: Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 18°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 17°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 22°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C: Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 16°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 12°C: Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C: Parçalı ve az bulutlu
KONYA 16°C: Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 14°C: Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 16°C: Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C: Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 11°C: Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C: Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 15°C: Parçalı ve az bulutlu
RİZE 16°C: Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C: Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C: Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 4°C: Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C: Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 10°C: Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C: Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C: Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 14°C: Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C: Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C: Parçalı ve az bulutlu