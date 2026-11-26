https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/spacexin-uzayda-veri-merkezi-kurmasina-onay-verildi-1-milyon-yapay-zekali-uydu-yorungeye-1110597643.html

SpaceX'in uzayda veri merkezi kurmasına onay verildi: 1 milyon yapay zekalı uydu yörüngeye gönderilecek

SpaceX'in uzayda veri merkezi kurmasına onay verildi: 1 milyon yapay zekalı uydu yörüngeye gönderilecek

Sputnik Türkiye

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in yörüngede veri merkezleri kurmak amacıyla 1 milyon uydu konuşlandırma başvurusunu... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T07:29+0300

2026-11-26T07:29+0300

2026-11-26T07:33+0300

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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in, yörüngede veri merkezleri oluşturmak amacıyla hazırladığı 1 milyon uyduluk projeye onay verdi."Starmind" adı verilen uydu takımyıldızı projesiyle yapay zeka teknolojilerinin giderek artan işlem gücü ve enerji ihtiyacının uzayda karşılanması hedefleniyor.Şirkete verilen lisans kapsamında uyduların yörüngeye yerleştirilmesine ilişkin takvim de belirlendi.SpaceX'in 1 milyon uyduluk projesinin takvimi belli olduFCC tarafından verilen lisansa göre SpaceX'in en geç Kasım 2033'e kadar uyduları yörüngeye konuşlandırmaya başlaması gerekiyor.Projenin aşamalı olarak hayata geçirilmesi için belirlenen takvim şöyle:Komisyon ayrıca SpaceX'e, uydular arasındaki optik iletişim ağını desteklemek amacıyla yedek radyo frekansı bağlantılarını kullanma izni de verdi.Uzaydaki veri merkezleri güneş enerjisiyle çalışacakFCC, alınan kararın ABD'nin uzay ve yapay zeka alanlarındaki teknolojik liderliğini güçlendirecek yeni sistemlerin geliştirilmesine olanak sağlayacağını bildirdi.FCC Başkanı Brendan Carr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"FCC, bugün tarihi bir ilk olacak şekilde SpaceX’in uzayda veri merkezleri oluşturmak için 1 milyon uydu talebini onayladı. Starmind ve rakip uydu takımları, Amerika’nın ‘Süper Zeka’ (yapay zeka) alanındaki liderliğini pekiştirmek için güneş enerjisini kullanacak."Yapay zekanın enerji maliyetleri düşürülebilirSpaceX, yörüngede kurulacak veri merkezlerinin neredeyse kesintisiz olarak güneş enerjisinden yararlanabileceğini, bu sayede enerji ve işletme maliyetlerinin düşürülebileceğini savunuyor.Şirket ayrıca veri merkezlerinin uzaya taşınmasıyla yeryüzündeki tesislerin çevresel etkilerinin sınırlandırılabileceğini öne sürüyor.SpaceX'in geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni nesil, yeniden kullanılabilir Starship roketinin de uyduların yörüngeye taşınma maliyetlerinin azaltılmasında önemli rol oynaması bekleniyor.Rakip şirketler: Projenin tamamlanması yüzyıllar alabilirSpaceX'in 1 milyon uyduluk projesi, uzay teknolojileri sektöründeki rakip şirketlerin de tepkisini çekmişti.ABD merkezli teknoloji devi Amazon'un uydu birimi Leo ve diğer bazı şirketler, bu ölçekte bir uydu ağının oluşturulmasının gerçekçi olmadığını savunmuştu. Rakip şirketler, planlanan sayıdaki uydunun yörüngeye yerleştirilmesinin yüzyıllar sürebileceğini ileri sürmüştü.FCC Başkanı Carr ise SpaceX'in mevcut fırlatma kapasitesine ve düzenli olarak gerçekleştirdiği uydu fırlatma operasyonlarına dikkat çekerek bu eleştirilere karşı çıkmıştı.Mevcut uydu sayısının yaklaşık 59 katıUzayda veri merkezleri kurulmasına yönelik projenin ölçeği, mevcut uydu sayısıyla karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici hale geliyor.Halihazırda uzayda yaklaşık 17 bin uydu bulunduğu belirtiliyor. SpaceX'in izin aldığı 1 milyon uyduluk kapasite ise bu sayının yaklaşık 59 katına karşılık geliyor.Ancak uydu operatörlerinin tasarım ve işletme esnekliği elde edebilmek amacıyla fiilen konuşlandırmayı planladıklarından daha yüksek sayılarda uydu için izin talebinde bulunabildiği biliniyor.Daha önce Starlink uydu internet ağı kapsamında 42 bine kadar uydu için izin talep eden SpaceX'in, mevcut durumda yörüngedeki Starlink uydularının sayısının 11 bini aştığı belirtiliyor.FCC'nin onayına rağmen SpaceX'in 1 milyon uyduluk kapasitenin tamamını kullanıp kullanmayacağı ve projenin teknik ve ekonomik açıdan ne ölçüde uygulanabilir olduğu belirsizliğini koruyor.

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