https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/altin-yeniden-3-bin-600-dolari-asti-yukselisin-onunde-uc-engel-1110596402.html

Altın yeniden 3 bin 600 doları aştı: Yükselişin önünde üç engel

Altın yeniden 3 bin 600 doları aştı: Yükselişin önünde üç engel

Sputnik Türkiye

Sert satış dalgasının ardından toparlanan altının ons fiyatı yeniden 3.600 doların üzerine çıktı. Ancak ABD'de beklentileri zorlayan enflasyon, Fed'in faiz... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T07:01+0300

2026-11-26T07:01+0300

2026-11-26T07:01+0300

ekonomi̇

abd

abd

fed

merkez bankası

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Küresel piyasalarda sert satış baskısıyla karşılaşan altın, 26 Kasım sabahında yeniden yükselişe geçti. Bir önceki gün ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından 3.469 dolara kadar gerileyen ons altın, yeni işlemlerde 3.600 dolar eşiğini yeniden aştı.Ancak değerli metaldeki hızlı toparlanmaya karşın yükselişin sürdürülebilirliği belirsizliğini koruyor. ABD'deki yüksek enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve tatil nedeniyle azalan piyasa likiditesi, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olabilir.ABD'de enflasyon hedefin üzerinde seyrediyorABD'de ekim ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE endeksindeki yıllık artış ise yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.Fed'in enflasyon görünümünü değerlendirirken yakından takip ettiği her iki göstergenin de yüzde 2'lik hedefin üzerinde seyretmesi, para politikasının sıkı kalabileceğine ilişkin beklentileri destekliyor.Öte yandan ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yıllıklandırılmış büyüme oranı yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e revize edildi. Ekonominin güçlü performansı, Fed'in enflasyonla mücadelede daha sıkı bir para politikası izleyebileceği beklentisini güçlendirdi.Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?Fed'in 25 Kasım'da yayımladığı Bej Kitap raporu, ABD ekonomisinde bölgeler arasında farklılaşan bir görünüm ortaya koydu. Bazı bölgelerde ekonomik faaliyet artarken maliyet ve fiyat baskılarının devam ettiği belirtildi.Piyasalarda Fed'in 8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz artırımına gidebileceği beklentisi öne çıkıyor.Faiz oranlarının yükselmesi, faiz getirisi bulunmayan altının tahvil gibi alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle Fed'in para politikası, altındaki toparlanmayı sınırlayabilecek başlıca risklerden biri olarak görülüyor.Şükran Günü altın piyasasında oynaklığı artırabilirAltın fiyatlarının yönünü etkileyebilecek bir diğer unsur ise ABD'deki Şükran Günü tatili.26 Kasım'da ABD'de pay ve tahvil piyasaları kapalı olacak. Altın vadeli işlemlerinde ise özel tatil takvimi uygulanacak.Tatil nedeniyle işlem hacminin ve piyasa likiditesinin azalması, sınırlı alım ve satım işlemlerinin fiyatlar üzerinde normalden daha büyük etkiler yaratmasına neden olabilir. Bu durum, altın piyasasında ani fiyat hareketleri yaşanması ihtimalini artırıyor.Ons altında 3.600 dolar kritik eşikAltın fiyatlarının kısa vadeli görünümü açısından 3.600 dolar seviyesi önem taşıyor. Ons altının bu seviyenin üzerinde kalıcı olması toparlanmayı destekleyebilirken yeniden aşağı yönlü hareket etmesi satış baskısına ilişkin endişeleri artırabilir.Bununla birlikte altının söz konusu eşiği aşması, tek başına düşüş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmiyor.Gram altın yatırımcıları nelere dikkat etmeli?Türkiye'de gram altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundaki değişimlerden de etkileniyor.Bu nedenle küresel altın piyasasında yaşanan yükseliş veya düşüşler, döviz kurunun seyrine bağlı olarak Türkiye'deki fiyatlara farklı oranlarda yansıyabiliyor.Altın piyasalarında gözler şimdi Fed'in 8-9 Aralık toplantısına çevrildi. Toplantıya kadar ABD'deki enflasyon görünümü, dolar endeksi, tahvil faizleri ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar, değerli metalin yönü açısından belirleyici olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yilin-son-mgk-toplantisi-bugun-masada-hangi-konular-var-1110596221.html

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