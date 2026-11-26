https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/milyonlarca-ogrenciyi-ilgilendiriyor-lgs-icin-ornek-sorular-yayimlandi-1110610744.html
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: LGS için örnek sorular yayımlandı
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: LGS için örnek sorular yayımlandı
Sputnik Türkiye
LGS kapsamında hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığının MEBİ platformu üzerinden yayımlandı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T14:14+0300
2026-11-26T14:14+0300
2026-11-26T14:37+0300
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liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
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sınav
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Milyonlarca öğrenci 13 Haziran'da yapılacak LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlanırken, örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor. Ders kitapları temel alındıBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşılabilecek. Sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek.Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorularla, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.MEBİ platformuna "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lgs-tarihi-aciklandi-1109993227.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, sınav, ortak sınav
liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb), ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, sınav, ortak sınav
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: LGS için örnek sorular yayımlandı
14:14 26.11.2026 (güncellendi: 14:37 26.11.2026)
LGS kapsamında hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığının MEBİ platformu üzerinden yayımlandı.
Milyonlarca öğrenci 13 Haziran'da yapılacak LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava hazırlanırken, örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videoları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.
Ders kitapları temel alındı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşılabilecek. Sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek.
Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorularla, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlanması hedefleniyor.
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.
Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı.
Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.
MEBİ platformuna "mebi.eba.gov.tr" adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.