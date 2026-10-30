https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/lgs-tarihi-aciklandi-1109993227.html
LGS tarihi açıklandı
LGS tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2027 LGS sınav tarihini açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki... 30.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-30T14:06+0300
2026-10-30T14:06+0300
2026-10-30T14:14+0300
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liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
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2026-2027 LGS sınavı tarihi belli oldu. LGS sınavı 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ni yayımladı.Takvim kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" için tarih belirlendi. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.Okullar ne zaman kapanacak? 2027 yaz tatili tarihi belli olduMEB'in açıklamasında 2026-2027 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi de duyuruldu.Buna göre okullarda eğitim öğretim dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261030/dogalgazda-kasim-tarifesi-belli-oldu-limiti-gecenin-faturasi-yukselecek-1109992776.html
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lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
lgs, liseye geçiş sistemi (lgs), milli eğitim bakanlığı (meb)
LGS tarihi açıklandı
14:06 30.10.2026 (güncellendi: 14:14 30.10.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2027 LGS sınav tarihini açıkladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2027 Pazar günü gerçekleştirileceği duyuruldu.
2026-2027 LGS sınavı tarihi belli oldu. LGS sınavı 13 Haziran 2027 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'ni yayımladı.
Takvim kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" için tarih belirlendi. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik sınavda, tüm sorular öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
Okullar ne zaman kapanacak? 2027 yaz tatili tarihi belli oldu
MEB'in açıklamasında 2026-2027 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi de duyuruldu.
Buna göre okullarda eğitim öğretim dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.