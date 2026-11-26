https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/izmirde-kendisini-mehdi-olarak-tanitip-aileyi-3-milyon-lira-dolandirdi-4-kisi-tutuklandi-1110594689.html
İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtıp aileyi 3 milyon lira dolandırdı: 4 kişi tutuklandı
İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtıp aileyi 3 milyon lira dolandırdı: 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtarak şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ve ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T00:48+0300
2026-11-26T00:48+0300
2026-11-26T00:56+0300
türki̇ye
türkiye
m.d
mehdi
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
internet dolandırıcılığı
tapu dolandırıcılığı
kredi kartı dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109300581_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f35196bc75783a8cf7e6f9ea10bda343.jpg
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.Haberde, şüphelinin kendisini 'Mehdi' olarak tanıtarak aileyi şifa vaadiyle kandırdığı ve yaklaşık 3 milyon lira aldığı, ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve 3.5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin Mehdi D. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D, annesi M.D., kız kardeşi M.D. ve E.U. da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.Öte yandan soruşturmada, şüpheli Mehdi D'nin başka bir kişiye aracının 'büyülü' olduğunu söyleyerek sattırdığı ve satıştan elde edilen parayı kendi hesabına aktarttığı da belirlendi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, E.U. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mardinli-gelin-kendini-melek-kocasini-mehdi-babasini-peygamber-ilan-etti-aileyi-dolandirip-evleri-1095256112.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109300581_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_d9c6458f0500c1de44e1efcf786e2292.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, m.d, mehdi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, tapu dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
türkiye, m.d, mehdi, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, tapu dolandırıcılığı, kredi kartı dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtıp aileyi 3 milyon lira dolandırdı: 4 kişi tutuklandı
00:48 26.11.2026 (güncellendi: 00:56 26.11.2026)
İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtarak şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ve ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberde, şüphelinin kendisini 'Mehdi' olarak tanıtarak aileyi şifa vaadiyle kandırdığı ve yaklaşık 3 milyon lira aldığı, ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve 3.5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin Mehdi D. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D, annesi M.D., kız kardeşi M.D. ve E.U. da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Öte yandan soruşturmada, şüpheli Mehdi D'nin başka bir kişiye aracının 'büyülü' olduğunu söyleyerek sattırdığı ve satıştan elde edilen parayı kendi hesabına aktarttığı da belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, E.U. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.