https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/izmirde-kendisini-mehdi-olarak-tanitip-aileyi-3-milyon-lira-dolandirdi-4-kisi-tutuklandi-1110594689.html

İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtıp aileyi 3 milyon lira dolandırdı: 4 kişi tutuklandı

İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtıp aileyi 3 milyon lira dolandırdı: 4 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de kendisini 'Mehdi' olarak tanıtarak şifa vaadiyle bir aileyi yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı ve ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T00:48+0300

2026-11-26T00:48+0300

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında yayımlanan haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.Haberde, şüphelinin kendisini 'Mehdi' olarak tanıtarak aileyi şifa vaadiyle kandırdığı ve yaklaşık 3 milyon lira aldığı, ailedeki kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve 3.5 yaşındaki çocuğa fiziksel müdahalede bulunduğu iddia edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin Mehdi D. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelinin babası A.D, annesi M.D., kız kardeşi M.D. ve E.U. da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.Öte yandan soruşturmada, şüpheli Mehdi D'nin başka bir kişiye aracının 'büyülü' olduğunu söyleyerek sattırdığı ve satıştan elde edilen parayı kendi hesabına aktarttığı da belirlendi.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, E.U. (38) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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