https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/mardinli-gelin-kendini-melek-kocasini-mehdi-babasini-peygamber-ilan-etti-aileyi-dolandirip-evleri-1095256112.html

Müge Anlı'yı bile şaşırttı: Mardinli gelin, kendini melek, kocasını mehdi ilan etti, aileyi dolandırdı

Müge Anlı'yı bile şaşırttı: Mardinli gelin, kendini melek, kocasını mehdi ilan etti, aileyi dolandırdı

Sputnik Türkiye

Müge Anlı'ya dolandırıldıkları iddiasıyla başvuran ailenin anlattıkları izleyicileri şoke etti. Gelinlerinin kendilerini 14. melek olduğuna inandırdığını... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T15:39+0300

2025-04-09T15:39+0300

2025-04-09T16:10+0300

yaşam

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

dolandırıcılık

mardinli naciye gelin

mehdi

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Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programında 24 yaşındaki Mardinli gelin Naciye'nin hikayesi izleyenleri şoke etti. Kendisini 14. melek, kocasını mehdi ve babasını da peygamber ilan eden kadının, başta kocasının ailesi olmak üzere çok sayıda insanı dolandırdığı iddia edildi. Programa katılan ve Naciye isimli kadının kocasının kardeşi olan mağdur, 4 evi ve altınları sattıklarını, parayı da verdiklerini anlattı. Telefonla Anlı'ya ulaşan Naciye ise iddiaları yalanladı. Televizyon ekranlarında ilginç olaylarla gündeme gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen İsmail isimli bir kişi dolandırılma hikayesi ile gündeme oturdu. Kardeşinin eşi olan 24 yaşındaki Naciye isimli kadının kendisini, ailesini ve çevredeki bir çok kişiyi dolandırdığını iddia eden mağdur Naciye'nin kendisine getirdiği kılıçla birlikte katıldığı programda, "Sen Hz. Hamza'sın, bu kılıç sana helaldir" dediğini ifade etti. Tek hatamız inanmak olduNaciye'nin "Kılıcı Cebrail babam getirdi" dediğini anlatan İsmail, gelinin kendisini 14. melek ilan ettiğini söyledi ve şunları ekledi:"Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu."Telefonla katıldı iddiaları yalanladı, karşı tarafı suçladıİsmail ise tüm ailenin inandığını anlatarak, "4 evi sattık 1 ay içinde hepsi gitti" dedi.Telefonla programa katılan Naciye isimli kadın ise iddiaları yalanladı. Karşı tarafın elinde kayıtlar olduğunu söylemesi üzerine de, "Altınlarımı aldı gitti vermedi altınlarımı eşimin 1 milyonluk parasını aldı yedi, düğün altınımı almadın mı?" isyan etti. Naciye ayrıca 14. melek olduğu iddialarına "Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum" deyince Müge Anlı "Ben 14. melek kim hiç duymadım" dedi. Başka mağdurlar da ortaya çıktı: Oğlumun aklıyla oynadıNaciye mağdurlarından biri ise yayına bağlanarak "Oğlumun aklıyla oynadı, evimi sattırdı, kocama iftira etti. Kocamı tecavüzle suçladı insan içine çıkamaz oldu" dedi. Müge Anlı gelinin kayıtları dinletilmesini kabul etmemesine sinirlenerek "Savcılığın devreye girmesini isterim. İnsanlar salak değil! Dedin mi demedin mi? Bırak onu bunu!" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/muge-anli-tatli-sert-guven-bana-yarisma-atv-canli-yayin-basvuru-ne-zaman-baslayacak-1095239154.html

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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, dolandırıcılık, mardinli naciye gelin, mehdi