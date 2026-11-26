https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/aymden-ekrem-imamoglunun-basvurusuna-ret-1110606310.html
AYM'den Ekrem İmamoğlu'nun başvurusuna ret
AYM'den Ekrem İmamoğlu'nun başvurusuna ret
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun hak ihlali oluşturduğu iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T12:39+0300
2026-11-26T12:39+0300
2026-11-26T13:01+0300
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Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde İmamoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruyu görüşerek karara bağladı.AYM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, İmamoğlu'nun, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi" kapsamındaki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve "tutuklanması nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" iddialarının reddine hükmetti.AYM kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.İmamoğlu AYM'ye bireysel başvuru yapmıştıEkrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı.İmamoğlu'nun avukatları daha sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak tutukluluk nedeniyle hak ihlali yaşandığını ileri sürmüştü.Tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı öne sürüldüAYM'ye yapılan başvuruda tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığı yönünde iddialar yer aldı.Başvuruda ayrıca tutuklama tedbiri nedeniyle İmamoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/istanbula-sibirya-soguklari-geliyor-akom-tarih-verdi-sicaklik-2-dereceye-dusecek-1110605833.html
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aym, anayasa mahkemesi (aym), ekrem i̇mamoğlu
aym, anayasa mahkemesi (aym), ekrem i̇mamoğlu
AYM'den Ekrem İmamoğlu'nun başvurusuna ret
12:39 26.11.2026 (güncellendi: 13:01 26.11.2026)
Anayasa Mahkemesi (AYM), Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun hak ihlali oluşturduğu iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu reddetti.
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde İmamoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruyu görüşerek karara bağladı.
AYM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, İmamoğlu'nun, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi" kapsamındaki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve "tutuklanması nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" iddialarının reddine hükmetti.
AYM kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.
İmamoğlu AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı.
İmamoğlu'nun avukatları daha sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak tutukluluk nedeniyle hak ihlali yaşandığını ileri sürmüştü.
Tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı öne sürüldü
AYM'ye yapılan başvuruda tutuklama tedbirinin hukuki olmadığı, tutukluluğun makul süreyi aştığı ve soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığı yönünde iddialar yer aldı.
Başvuruda ayrıca tutuklama tedbiri nedeniyle İmamoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği ileri sürüldü.