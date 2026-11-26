https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/istanbula-sibirya-soguklari-geliyor-akom-tarih-verdi-sicaklik-2-dereceye-dusecek-1110605833.html

İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: AKOM tarih verdi, sıcaklık 2 dereceye düşecek

İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: AKOM tarih verdi, sıcaklık 2 dereceye düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar 15-16 dereceye çıkarak mevsim normallerine ulaşması bekleniyor. AKOM'un tahminine göre, pazar günü kente... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T12:30+0300

2026-11-26T12:30+0300

2026-11-26T12:30+0300

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hafta sonuna kadar yükselmesi beklenen sıcaklıklar, pazar günü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisiyle hızla düşecek.Kentte yeni haftayla birlikte aralıklı ve hafif yağmur beklenirken, hava sıcaklığının çarşamba günü 2 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?26 Kasım Perşembe günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 6 derece olarak ölçülen sıcaklığın öğle saatlerinde 14 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 12, gece ise 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor.Kentte nem oranının yüzde 30 ile 50 arasında değişeceği, rüzgârın ise keşişlemeden orta kuvvette, saatte 5-20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 15 derece olarak ölçüldü.Hafta sonu sıcaklık 16 dereceye çıkacakAKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hava sıcaklıkları yükselişini sürdürecek.Termometrelerin 15-16 dereceyi göstermesi ve sıcaklıkların mevsim normalleri civarına ulaşması bekleniyor. Kentte bu süreçte çoğunlukla güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.Pazar günü Sibirya kökenli soğuk hava geliyorHava koşullarının pazar gününden itibaren değişmesi bekleniyor. AKOM'a göre Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgası İstanbul ve çevresine giriş yapacak.Soğuk havayla birlikte sıcaklıkların hızla düşeceği, yeni haftada ise aralıklı ve hafif yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.Tahminlere göre sıcaklıktaki düşüş hafta ortasında daha belirgin hale gelecek ve çarşamba günü termometreler 2 dereceye kadar gerileyecek.AKOM'dan İstanbul için ocak-şubat döneminde kar yağışı beklentisiAKOM'un İstanbul için kış tahminine göre, sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.Kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği belirtiliyor.AKOM'dan haftalık hava tahminiAKOM, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Hafta boyunca yağış beklenmezken, havada çoğunlukla güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Halihazırda 10 °C'ler civarında kış değerlerinde seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, Pazar günü itibari ile bölgemize Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının giriş yapacağı tahmin ediliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/istanbulda-kar-heyecani-basliyor-soguk-hava-dalgasi-geliyor-meteoroloji-uzmani-yagis-icin-tarih-1110600295.html

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