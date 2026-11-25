https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/yeni-partinin-yeni-yonetim-kadrosu-aciklandi-1110579692.html

Yeni Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklandı

Yeni Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklandı

Sputnik Türkiye

Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T13:10+0300

2026-11-25T13:10+0300

2026-11-25T13:10+0300

türki̇ye

yeni parti

merkez yürütme kurulu (myk)

selin sayek böke

salih uzun

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Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Yeni yönetim kadrosunda idari görevler ve sorumluluklar 14 isim arasında paylaştırıldı. Buna göre, Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğü görevine Salih Uzun getirildi.Diğer idari görevler ve sorumluları şöyle:14 politika kurulunun başındaki isimler de belli olduPartinin politika kurullarında ise 14 farklı alanda görevlendirme yapıldı.Kurullarda görev alacak isimler şöyle:

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yeni parti, merkez yürütme kurulu (myk) , selin sayek böke, salih uzun