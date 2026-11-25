Yeni Parti'nin yeni yönetim kadrosu açıklandı
Yeni Parti
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Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu.
Yeni Parti'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Yeni yönetim kadrosunda idari görevler ve sorumluluklar 14 isim arasında paylaştırıldı. Buna göre, Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, Parti Sözcülüğü görevine Salih Uzun getirildi.
Diğer idari görevler ve sorumluları şöyle:
Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
14 politika kurulunun başındaki isimler de belli oldu
Partinin politika kurullarında ise 14 farklı alanda görevlendirme yapıldı.
Kurullarda görev alacak isimler şöyle:
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mithat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mithat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz