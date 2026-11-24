https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/eski-chp-genel-baskani-hikmet-cetin-hayatini-kaybetti-1110558370.html

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T17:27+0300

2026-11-24T17:27+0300

2026-11-24T17:43+0300

türki̇ye

hikmet çetin

cumhuriyet halk partisi (chp)

hayatını kaybetti

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki genel başkanlarından Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını 89 yaşında hayatını kaybetti.Bir süredir tedavi görüyorduHikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Ekim 2025 sonunda taburcu edilmişti. 2026 yılı içinde yeniden hastaneye yatırılan Çetin'in tedavisi İstanbul'da bir hastanede devam ediyordu.Özgür Özel duyurdu, siyasilerden başsağlığı mesajları geldi Hikmet Çetin'in ölüm haberiyle ilgili olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "Çok üzgününüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin’i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi. En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. 19 Mart sürecinde rahatsızlığına rağmen mücadele otobüsümüzün üzerinden inmezdi. Yaşına, yorgunluğuna, hastalığına aldırmadan demokrasi mücadelemize omuz verdi. Yılların tecrübesini taşıyan ama mücadele azmiyle hepimizden genç olan büyüğümüzdü. Onun devlet adamlığı kadar vefasına, cesaretine ve yol arkadaşlığına da şahidiz. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız." ifadelerini kullandı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi. Hikmet Çetin kimdir?Hikmet Çetin, 1937 Diyarbakır doğumlu. 18 Şubat 1995'ten 9 Eylül 1995'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak görev yaptı. 3 Ekim 1978'ten 12 Kasım 1979'a kadar Bülent Ecevit hükûmetinde ve 27 Mart 1995'ten 5 Ekim 1995'e kadar Tansu Çiller hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 20 Kasım 1991'den 27 Temmuz 1994'e kadar Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.Çetin, 1960'ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin iktisat ve maliye bölümünden mezun oldu ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Williams College'de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaptı, Stanford Üniversitesi'nde planlama modelleri üzerine çalışmalar yaptı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi.

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hikmet çetin, cumhuriyet halk partisi (chp), hayatını kaybetti, özgür özel