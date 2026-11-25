https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/petrol-fiyatlarinda-yon-degisti-gozler-opec-toplantisinda-1110572092.html

Petrol fiyatlarında yön değişti: Gözler OPEC+ toplantısında

Petrol fiyatlarında yön değişti: Gözler OPEC+ toplantısında

Sputnik Türkiye

Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar petrol sevkiyatına ilişkin endişeleri artırırken, küresel arz fazlası beklentisi fiyatları yeniden aşağı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T08:21+0300

2026-11-25T08:21+0300

2026-11-25T08:21+0300

ekonomi̇

opec+

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

uluslararası enerji ajansı (iea)

husiler

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Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilime rağmen 25 Kasım Çarşamba günü düşüşe geçti. Önceki seansta yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan petrol, küresel üretimin artacağı ve arzın talebi aşacağı yönündeki beklentiler nedeniyle kazançlarının bir bölümünü geri verdi.Türkiye saatiyle 04.37 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 90,97 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 değer kaybederek 81,58 dolara indi.Küresel petrol piyasasında arz fazlası beklentisiUluslararası Enerji Ajansının (IEA) 13 Kasım'da yayımladığı raporda, Orta Doğu'dan gerçekleştirilen petrol ihracatının küresel talepten daha hızlı toparlandığına dikkat çekildi. Raporda, yılın son çeyreğinde küresel petrol piyasasında yeniden arz fazlası oluşacağı öngörüldü.NLI Araştırma Enstitüsü Kıdemli Ekonomisti Tsuyoshi Ueno, raporun yayımlanmasından bu yana arz fazlası beklentisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını belirtti.Ueno, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan saldırıların ve Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilimin ise bu görünümün devamına ilişkin belirsizlik yarattığını vurguladı.Hürmüz Boğazı'nda petrol sevkiyatı tehlikedeKüresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri, petrol piyasalarının gündemindeki yerini koruyor.İran Devrim Muhafızları, boğaz yakınlarında izinsiz bir güzergah kullandığını öne sürdüğü konteyner gemisinin hedef alındığını açıkladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise 23 Kasım Pazartesi günü boğazdan doğu yönünde geçen üç geminin kaynağı belirlenemeyen mühimmatla vurulduğunu bildirdi.Diğer taraftan Libya'da kapatılan Şarara petrol boru hattının yeniden faaliyete geçmesi, arz endişelerini hafifleten gelişmeler arasında yer aldı. Petrolün Zaviye'deki depolama tesislerine yeniden ulaşmaya başladığı açıklandı.Çin ve Hindistan'dan Rus petrolüne rekor talepTanker takip verileri ve sektör kaynakları, Çin ve Hindistan'ın 2026 yılında Rusya'dan rekor miktarda petrol ithal etmeye hazırlandığını gösteriyor.Dünyanın en büyük enerji tüketicileri arasında yer alan iki ülkenin Rus petrolüne yönelmesi, İran savaşı nedeniyle küresel piyasada oluşan arz açığının kapatılmasına katkı sağlıyor.ABD'de ise Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre ham petrol stokları, 20 Kasım'da sona eren haftada 126 bin varil arttı. Piyasalardaki beklenti, stokların yaklaşık 1,5 milyon varil artması yönündeydi.Petrol piyasalarının gözü 29 Kasım'daPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve örgüt dışındaki bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+, 2027 yılı petrol üretim politikasını belirlemek üzere 29 Kasım'da bir dizi toplantı gerçekleştirecek.Toplantılar öncesinde üye ülkeler arasında üretim kapasitesine ilişkin görüş ayrılıkları da belirginleşiyor. Irak'ın ham petrol üretim kapasitesine ilişkin tahminin yükseltilmesini istemesi, gelecek yılın üretim kotalarını şekillendirecek değerlendirme sürecindeki anlaşmazlıkları artırıyor.Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ile küresel arz fazlası beklentisi arasında yön arayan petrol piyasalarında, OPEC+'ın alacağı üretim kararları fiyatların gelecek dönemdeki seyri açısından kritik önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/dogum-borclanmasinda-kritik-tarih-228-bin-tl-fark-olusabilir-1110571460.html

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opec+, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, uluslararası enerji ajansı (iea), husiler