https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/dogum-borclanmasinda-kritik-tarih-228-bin-tl-fark-olusabilir-1110571460.html

Doğum borçlanmasında kritik tarih: 228 bin TL fark oluşabilir

Doğum borçlanmasında kritik tarih: 228 bin TL fark oluşabilir

Sputnik Türkiye

Doğum borçlanmasıyla eksik prim günlerini tamamlamak isteyen anneler için 31 Aralık 2026 kritik önem taşıyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde üç... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T08:15+0300

2026-11-25T08:15+0300

2026-11-25T08:15+0300

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Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyen annelerin yararlandığı doğum borçlanmasında yeni yıl öncesinde kritik bir döneme girildi. Asgari ücret üzerinden hesaplanan borçlanma tutarları, 1 Ocak 2027'den itibaren yeni asgari ücretle birlikte değişecek.Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında doğum borçlanması yapmak isteyen kadınların yıl sonuna kadar başvurmaları halinde önemli bir maliyet avantajı elde edebileceğine dikkat çekti.Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde üç çocuk için doğum borçlanmasını yeni yıla bırakan annelerin ödeyeceği ek tutar 228 bin 303 TL'yi aşacak.Anneler 2 bin 160 gün prim kazanabiliyorDoğum nedeniyle çalışma hayatına ara veren kadınlar, gerekli şartları taşımaları halinde çalışmadıkları ve prim ödenmeyen süreleri geriye dönük olarak borçlanabiliyor.Kadınlar, en fazla üç doğum için bu haktan yararlanabiliyor. Her doğum için 720 güne kadar borçlanma yapılabilirken, üç çocuk için toplam 2 bin 160 gün (6 yıl) prim kazanılabiliyor.Bu uygulama, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan kadınların daha erken emekli olmasına imkan sağlayabiliyor.Staj ve çıraklık sigortası bulunanlara EYT fırsatıDoğum borçlanması, geçmişte staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınlar açısından da önem taşıyor.Normal şartlarda staj ve çıraklık dönemindeki sigorta tescili, emeklilik hesabında uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Ancak staj veya çıraklık tescilinden sonra, uzun vadeli sigorta başlangıcından önce gerçekleşen doğumların borçlanılması, sigorta başlangıç tarihinin geriye çekilmesini sağlayabiliyor.Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınların, gerekli şartları karşılamaları halinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girme imkanı bulunuyor.2026 doğum borçlanması ücretleri ne kadar?Doğum borçlanması tutarları, başvurunun yapıldığı tarihte geçerli olan prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları üzerinden hesaplanıyor.2026 yılının ikinci yarısında günlük kazanç alt sınırı 1.101 TL, üst sınırı ise 9 bin 909 TL olarak uygulanıyor. En düşük kazanç üzerinden yapılan hesaplamada günlük borçlanma bedeli 352,32 TL, aylık borçlanma bedeli ise 10 bin 569,60 TL oluyor.Borçlanmanın üst sınırdan yapılması halinde ise bir çocuk için ödenecek tutar 2 milyon 283 bin 33,60 TL'ye, üç çocuk için 6 milyon 849 bin 100,80 TL'ye ulaşıyor.Yüzde 30 zam gelirse doğum borçlanması ne kadar olacak?Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam, doğum borçlanması maliyetlerine de doğrudan yansıyacak. İsa Karakaş'ın gündeme getirdiği yüzde 30'luk zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde bir çocuk için en düşük borçlanma bedeli 329 bin 771 TL'yi aşacak.Buna göre üç çocuk için doğum borçlanması yapmak isteyen annelerin ödeyeceği tutar, yüzde 30'luk zam senaryosunda 1 milyon TL'ye yaklaşacak.Kimler doğum borçlanması yapabilir?Gerekli yasal şartları taşımaları halinde doğum borçlanmasından yararlanabilecek kişiler şöyle:Doğum borçlanması başvurusu nasıl yapılır?SSK, Bağ-Kur ve tarım sigortası kapsamındaki kadınlar, son çalışmalarının kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabiliyor.Kamu görevlileri ve hak sahipleri ise SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına yazılı dilekçeyle başvuru yapabiliyor.Başvurular e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Başvuru sırasında eski işverenden herhangi bir belge talep edilmiyor. SGK, gerekli incelemeyi kendi hizmet kayıtları üzerinden yapıyor.31 Aralık'a kadar başvuranlar mevcut tarifeden yararlanabilecekDoğum borçlanması yapmak isteyen kadınların yıl sonuna kadar ödemelerini tamamlamaları gerekmiyor. Borçlanma tutarının hesaplanmasında başvuru tarihi esas alınıyor.İsa Karakaş'a göre 31 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapanlar, borcun kendilerine tebliğ edilmesinin ardından tanınan yasal ödeme süresi içerisinde ödeme yaparak mevcut tarifeden yararlanabilecek.2027 yılında geçerli olacak kesin borçlanma tutarları ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirleyeceği yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından belli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/arac-muayenesinde-yeni-donem-basliyor-kredi-karti-komisyonu-ne-zaman-kalkacak-1110570408.html

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