https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/magyar-macaristan-abnin-ukraynaya-saglayacagi-45-milyar-euroluk-krediye-katilmak-istemiyor-1110565767.html

Magyar: Macaristan, AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 45 milyar euroluk krediye katılmak istemiyor

Magyar: Macaristan, AB’nin Ukrayna’ya sağlayacağı 45 milyar euroluk krediye katılmak istemiyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Ukrayna’ya verilmesi planlanan 45 milyar euroluk kredinin tüm Avrupa Birliği ülkeleri yerine gönüllü üye devletler... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T00:03+0300

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ülkesinin Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya sağlamayı planladığı 45 milyar euroluk krediye katılmak istemediğini açıkladı.Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna’nın Transkarpatya bölgesindeki Berehove kentinde ortak basın toplantısı düzenleyen Magyar, AB’nin geçen yıl izlenen yöntemi yeniden uygulayabileceğini belirtti.Magyar, “Avrupa Birliği’nin, geçen yıl Ukrayna’ya 90 milyar euroluk finansman sağlanması konusunda varılan anlaşmada olduğu gibi hareket etme imkanının bulunduğunu düşünüyorum. Şimdi 45 milyar euroluk bir finansmandan söz ediyoruz. Buna aynı 24 AB ülkesi ya da 23 veya 25 ülke katılabilir” dedi.AB’nin yedi yıllık bütçesinin Ukrayna’nın finansmanıyla ilişkilendirilmesine kesinlikle karşı olduğunu vurgulayan Magyar, kredinin bütün üye ülkelerin katılımı olmadan da sağlanabileceğini ifade etti.Ukrayna’nın 2026 ve 2027’deki finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla AB ülkelerinin ortaklaşa 90 milyar euro borçlanmasına ilişkin karar, Aralık 2025’te düzenlenen AB Zirvesi’nde alınmıştı. Macaristan, Slovakya ve Çekya söz konusu kredinin finansmanına katılmamıştı.

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peter magyar, macaristan, avrupa birliği, ab, ukrayna, kredi, vladimir zelenskiy, slovakya, çekya