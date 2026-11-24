https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/dombrovskis-ab-kamu-maliyesinde-kritik-esige-ulasildi-1110565448.html

Dombrovskis: AB kamu maliyesinde ‘kritik eşiğe’ ulaşıldı

Dombrovskis: AB kamu maliyesinde ‘kritik eşiğe’ ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, AB’de ortalama bütçe açığının 2025’te GSYH’nin yüzde 3.1’inden 2028’de yüzde 3.8’ine çıkmasının... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T23:21+0300

2026-11-24T23:21+0300

2026-11-24T23:21+0300

dünya

avrupa birliği

ab

valdis dombrovskis

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

bütçe açığı

kamu borcu

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Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Avrupa Komisyonunun Avrupa Sömestri Sonbahar Paketi’ni ele aldığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.AB’de kamu maliyesinin olumsuz yönde ilerlediğini belirten Dombrovskis, “Kritik bir eşiğe ulaştık. Üye ülkeler ihtiyatlı bütçe politikaları uygulamalı” dedi.Sonbahar Ekonomik Tahmin Raporu’na göre, AB genelinde 2025’te Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 3.1’i seviyesinde olan ortalama bütçe açığının 2028’de yüzde 3.8’e yükselmesi bekleniyor.Bütçe açığı GSYH’nin yüzde 3’ü olarak belirlenen sınırı aşan ülke sayısının ise 2026’da 12’den 2028’de 16’ya çıkacağı tahmin ediliyor. Buna göre, tahmin döneminin sonunda AB ülkelerinin çoğu söz konusu bütçe kuralını ihlal edebilir.AB ülkelerinin toplam kamu borcunun da 2025’te GSYH’nin yüzde 82.6’sından 2028’de yüzde 85.6’sına yükselmesi öngörülüyor.Borçlanma maliyetlerinin giderek arttığına dikkati çeken Dombrovskis, Avrupa’nın küresel piyasalardaki tahvil getirilerindeki yükselişten ve kamu borçlarına uygulanan yüksek risk primlerinden etkilendiğini ifade etti.Dombrovskis, artan borçlanma maliyetlerinin bütçe açıklarını finanse etme ve daha önce ihraç edilen borçları ödeme zorunluluğuyla birleşerek ülkelerin borç servisi harcamalarını yükselttiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/bati-medyasi-abd-cin-ve-onlarca-diger-ulke-icin-gumruk-vergilerini-artirmaya-hazirlaniyor-1110561859.html

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avrupa birliği, ab, valdis dombrovskis, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh), bütçe açığı, kamu borcu