https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/israilde-7-ekim-hesaplasmasi-netanyahu-koseye-sikisiyor-istemedigi-sorusturma-icin-ilk-engel-asildi-1110570904.html

İsrail'de 7 Ekim hesaplaşması: Netanyahu köşeye sıkışıyor, istemediği soruşturma için ilk engel aşıldı

İsrail'de 7 Ekim hesaplaşması: Netanyahu köşeye sıkışıyor, istemediği soruşturma için ilk engel aşıldı

Sputnik Türkiye

İsrail Meclisi Düzenleme Komitesi, 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin resmi devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Başbakan... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:50+0300

2026-11-25T07:50+0300

2026-11-25T07:50+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

orit farkash-hacohen

i̇srail

i̇srail parlamentosu (knesset)

yedioth ahronoth

yashar

x

likud (parti)

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İsrail'de 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin siyasi ve askeri sorumluluğun araştırılması konusunda kritik bir adım atıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uzun süredir karşı çıktığı resmi devlet soruşturma komisyonunun kurulmasına yönelik yasa tasarısı, parlamentodaki ilk engellerden birini aştı.İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre, İsrail Meclisi (Knesset) Düzenleme Komitesi, resmi devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısını 9'a karşı 13 oyla kabul etti.7 Ekim soruşturması Genel Kurula taşınıyorEski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar partisinin milletvekili Orit Farkash-Hacohen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tasarının komiteden geçtiğini duyurdu.Farkash-Hacohen, şu ifadeleri kullandı:"7 Ekim olaylarıyla ilgili resmi bir devlet soruşturma komisyonu kurulması için sunduğumuz yasa tasarısı, az önce Düzenleme Komitesi'nde yapılan oylamadan geçti. Yarın ön okuma oylaması için Knesset Genel Kuruluna getirilmesi planlanıyor."İsrailli milletvekili, soruşturmanın önemine ilişkin ise "Bu, İsrail devleti vatandaşlarının her birinin kalbinde derin ve acı veren bir yarayı sarmanın başlangıcı. Gerçekleri öğrenmek hepimizin hakkı." dedi.Tasarının yasalaşması için dört oylama gerekiyorDüzenleme Komitesinin onayı, 7 Ekim soruşturma komisyonunun kurulması yönünde önemli bir adım olarak görülse de tasarının yasalaşması için parlamentodaki sürecin tamamlanması gerekiyor.İsrail'deki yasama prosedürü uyarınca tasarının ön okuma oylamasından geçmesinin ardından üç ayrı okuma aşamasında daha kabul edilmesi gerekiyor.Netanyahu'nun partisinden muhalefete sert tepkiTasarının komitede kabul edilmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, Eisenkot liderliğindeki "değişim bloku"nu hedef alan sert bir açıklama yayımladı.Likud'dan yapılan açıklamada, "Biz birlik adına elimizi uzatırken, sözde 'İsrail-Filistin hükümeti' İsrail demokrasisini ayaklar altına almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.Parti ayrıca, "Parlamentoya İsrail ordusu askerlerinin savaş suçlusu olup olmadığını inceleyecek bir soruşturma komisyonu kurulmasına yönelik yasa tasarısı getirildi." iddiasıyla düzenlemeye tepki gösterdi.Netanyahu resmi soruşturma komisyonuna neden karşı çıkıyor?İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim saldırılarına ilişkin üyeleri İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından atanacak resmi bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasına uzun süredir karşı çıkıyor.Netanyahu, bunun yerine iktidar koalisyonu ve muhalefet temsilcilerinden oluşacak siyasi bir soruşturma komisyonu kurulmasını istiyor.Muhalefet ise Netanyahu'nun önerisini, siyasi sorumluluktan kaçma ve gerçekleri örtbas etme girişimi olarak nitelendirerek reddediyor.Tasarının Düzenleme Komitesinden geçmesiyle birlikte 7 Ekim saldırılarındaki siyasi, askeri ve istihbari sorumluluğun nasıl araştırılacağına ilişkin tartışmalar yeniden İsrail siyasetinin merkezine yerleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/fransada-sarkoyu-kurtar-operasyonu-eski-cumhurbaskani-sarkozy-ve-esi-tekrar-yargilanacak-1110570664.html

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orit farkash-hacohen, i̇srail, i̇srail parlamentosu (knesset), yedioth ahronoth, yashar, x, likud (parti)