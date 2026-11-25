https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/fransada-sarkoyu-kurtar-operasyonu-eski-cumhurbaskani-sarkozy-ve-esi-tekrar-yargilanacak-1110570664.html

Fransa'da 'Sarko'yu Kurtar' operasyonu: Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eşi tekrar yargılanacak

Fransa'da 'Sarko'yu Kurtar' operasyonu: Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ve eşi tekrar yargılanacak

Sputnik Türkiye

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2007 seçim kampanyasına usulsüz mali destek sağladığı... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T07:44+0300

2026-11-25T07:44+0300

2026-11-25T07:44+0300

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Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki Libya finansmanı soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sarkozy ve eski süper model, şarkıcı eşi Carla Bruni-Sarkozy, 2007 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının Libya tarafından usulsüz şekilde finanse edildiği iddialarıyla bağlantılı yeni bir davada yargılanacak.Davanın merkezinde, Sarkozy aleyhinde delillere sahip olduğunu öne süren Libyalı iş insanı Ziad Takieddine'nin daha sonra ifadesini geri çekmesi ve bu süreçte yaşandığı iddia edilen usulsüzlükler yer alıyor.Sarkozy ve Bruni, haklarındaki suçlamaları reddediyor.Kilit tanığın ifadesini geri çekmesi şüphe uyandırdıLibyalı iş insanı Ziad Takieddine, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminin Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasına büyük miktarda mali destek sağladığını ve ödemelerin Sarkozy cumhurbaşkanı olduktan sonra da devam ettiğini öne sürmüştü.İddialarını destekleyen yazılı delillere sahip olduğunu belirten Takieddine, 2020 yılında verdiği bir röportajda suçlamalarını geri çekmişti. Sarkozy'nin o dönemde "gerçek nihayet ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı.Ancak Fransız adli makamları, Takieddine'nin ifadesini geri çekmesini samimi bulmadı. 2025 yılında hayatını kaybeden iş insanının kararının arkasında organize bir girişim bulunabileceği şüphesiyle yeni bir soruşturma başlatıldı.'Sarko'yu Kurtar' operasyonu yargıya taşındıFransız basınında yer alan haberlere göre soruşturmanın merkezindeki girişim, olayda rol aldığı iddia edilen kişiler tarafından "Sarko'yu Kurtar" olarak adlandırılmıştı.Soruşturma kapsamında Sarkozy ve eşi Carla Bruni, organize bir grup içerisinde dolandırıcılık amacıyla suç ortaklığı kurmak ve tanık ifadelerinin etkilenmesiyle bağlantılı suçlardan elde edilen malları kabul etmekle ilgili suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.2027 yılında hakim karşısına çıkması beklenen çift, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.Beş yıl hapis cezası aldı, 20 gün cezaevinde kaldıSarkozy, Libya'nın 2007 seçim kampanyasına mali destek sağladığı iddialarına ilişkin ana davada Eylül 2025'te beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Bu kararla birlikte Sarkozy, Fransa tarihinde cezaevine giren ilk eski cumhurbaşkanı olmuştu. Ancak yalnızca 20 gün cezaevinde kalan Sarkozy, daha sonra şartlı olarak serbest bırakılmıştı.Dava boyunca hakkındaki suçlamaları reddeden eski cumhurbaşkanının temyiz başvurusuna ilişkin kararın önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.Sarkozy'nin kabarık yargı dosyası2012 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybederek görevinden ayrılan Sarkozy, o tarihten bu yana çok sayıda soruşturma ve davayla karşı karşıya kaldı.Eski Fransa Cumhurbaşkanı, Şubat 2024'te 2012 seçim kampanyasında yasal harcama sınırının aşılması ve fazla harcamaların gizlenmesiyle ilgili davada, altı ayı ertelenmek üzere bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy, bu kararı da temyize götürdü.Sarkozy ayrıca 2021 yılında bir yargıca rüşvet vermeye çalışmakla ilgili davada, iki yılı ertelenmek üzere üç yıl hapis cezası aldı. Paris'teki temyiz mahkemesi, Sarkozy'nin cezasını cezaevine girmek yerine evinde elektronik kelepçeyle çekmesine izin verdi.Libya finansmanı soruşturmasıyla bağlantılı yeni davanın, Sarkozy'nin yanı sıra eşi Carla Bruni'yi de kapsaması, eski cumhurbaşkanının yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını açtı.

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carla bruni, nicolas sarkozy, muammer kaddafi, libya, fransa, paris, bbc, avrupa